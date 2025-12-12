Батареї залишаються холодними взимку: сантехнік розповів, як це виправити самостійно

Батарея / © Credits

Реклама

Більшість проблем із радіаторами виникають через базові помилки, які можна вирішити без візиту сантехніка. Є декілька простих способів, як зробити батареї гарячішими цієї зими.

Про це повідомляє Express.

Немає нічого більш неприємного, ніж увімкнути опалення та виявити, що радіатори нагріваються дуже повільно або залишаються ледь теплими. Недостатня швидкість нагрівання чи низька температура є ознакою того, що система працює неефективно.

Реклама

Сантехнік Желязко Янчев із Fantastic Services стверджує, що хороша новина полягає в тому, що більшість несправностей радіаторів виникають через прості проблеми, які легко усунути самостійно.

«Системи радіаторного опалення гарячою водою дуже прості, і проблеми, ймовірно, також прості», — пояснює Янчев.

Він додав, що існує «безліч способів підвищити температуру радіаторів та зробити їх швидшими, не купуючи новий котел та не використовуючи дорогі чи спеціалізовані інструменти». Експерт назвав три ключові завдання, які значно покращать ефективність ваших радіаторів.

1. Тримайте радіатори вільними від засмічень

Найшвидший і найдешевший спосіб забезпечити належне обігрівання приміщень — це прибрати будь-які предмети, розміщені зверху, всередині або під радіаторами.

Реклама

Це необхідно, оскільки радіатори працюють за принципом природної конвекції: холодне повітря піднімається знизу, а тепле піднімається вгору. Будь-які предмети блокують цей процес. Крім того, важливо регулярно протирати радіатори від пилу та пуху, які можуть накопичуватися всередині та знижувати ефективність.

2. Прокачайте радіатори

Якщо ви помітили, що ваш радіатор холодний зверху, але теплий знизу, це явна ознака «повітря, що утримується всередині». Повітря займає простір, який має бути заповнений гарячою водою.

«Ви можете швидко підвищити продуктивність радіатора, випустивши це повітря», — пояснює експерт.

Коли ви випускає зайве повітря, це дозволяє гарячій воді заповнити весь радіатор.

Реклама

3. Видаліть шлам з радіатора

Зворотна проблема, коли радіатор теплий зверху, але холодний знизу, зазвичай пов’язана з накопиченням осаду, відомого як радіаторний шлам.

Шлам складається з іржі, сміття та вапняного нальоту, який циркулює та накопичується з часом. Це основна причина поломок котла та швидкого погіршення стану всієї системи опалення, що вимагає негайних дій для його видалення.

Нагадаємо, у холодний сезон важливо не лише мати теплий дім, а й правильно користуватися опаленням та електроенергією. Найчастіше витрати зростають через буденні дії, яких легко можна уникнути. Багато щоденних звичок здаються дрібницями, але саме вони найчастіше підвищують рахунки за опалення.

Раніше повідомлялося, з настанням холодів українцям радять утеплити житло, адже до 30% тепла втрачається через щілини у вікнах і дверях.