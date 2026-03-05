Батьківські суботи Великого посту 2026 року: духовний зміст, чи потрібно бути на кожній з них, правила поминання

Батьківські поминальні суботи

Великий піст докорінно змінює уклад церковного життя. Зокрема, у цей період встановлено три особливі дні поминання померлих — у другу, третю та четверту суботу Святої Чотиридесятниці.

Чому батьківських субот під час посту саме три і чому вони такі важливі

Під час Великого посту звичний розклад богослужінь змінюється. У будні не проводиться повна Літургія, а отже, не відбувається і проскомідія. Це та частина служби, де за кожну людину, яку ви вписали в записку, священник виймає часточку з проскури.

Особливе значення цього моменту в тому, що наприкінці Літургії всі ці часточки опускаються в Чашу з Кров’ю Христовою. У цей час священник молить Господа обмити Пречистою Кров’ю гріхи всіх, кого згадували. Це вважається найсильнішим і найдієвішим поминанням, яке Церква може принести за людину.

Оскільки Літургія Передосвячених Дарів, яку служать у будні, не передбачає такого ритуалу, Церква встановила три спеціальні суботи (у другий, третій та четвертий тижні посту). Це зроблено для того, щоб душі покійних не залишалися без цієї особливої молитовної допомоги протягом довгих тижнів Святої Чотиридесятниці.

Чи обов’язково бути на кожній службі

Відвідування кожної суботи — це не формальний обов’язок, а вияв нашої любові. Померлі вже не можуть самі за себе молитися і чекають на нашу підтримку. Якщо є сили, бажано бути на всіх трьох службах, але за потреби можна обрати хоча б один день.

Що таке Парастас

Парастас — це особливе богослужіння, назва якого з грецької перекладається як «клопотання» або «предстояння». Фактично це велика панахида, яку Церква звершує за всіх покійних православних християн.

Головна особливість цієї служби — її надзвичайна глибина. Під час Парастаса співається 118-й псалом, відомий як «Непорочні». Це не просто молитва, а величний гімн вірності Божому закону та вираження палкої надії на те, що Творець проявить милосердя до людських душ.

Чи варто поминати рідних саме на цій службі

Не лише можна, а й необхідно. Парастас повністю зосереджений на молитві за тих, хто вже відійшов у вічність. Це ідеальний час для зосередженого спомину про близьких, адже вся атмосфера храму в цей вечір сприяє щирому молитовному спілкуванню з Богом заради спокою душ померлих.

Чому поминання складається з двох частин

Важливо розуміти, що вечірній Парастас у п’ятницю та ранкова Літургія в суботу — це єдиний молитовний цикл. Вони доповнюють одне одного за змістом:

Увечері (Парастас) ми звертаємося до Бога з посиленим проханням пробачити нашим близьким усі їхні земні гріхи. Це час нашого особистого молитовного зусилля.

Уранці (Літургія) — це вершина поминання, коли приноситься Безкровна Жертва за душі покійних.

Як краще спланувати відвідування храму

Ідеально бути присутнім на обох службах, щоб пройти весь шлях молитви за рідних. Однак життя диктує свої умови, тому варто знати головні правила.

Якщо час обмежений, ранкова Літургія в суботу вважається важливішою частиною циклу.

Зазвичай після ранкової служби відбувається спільна панахида біля «передодня» — спеціального столу, куди віряни кладуть пожертви на спомин душ.

Ваша присутність на цих службах — це найкращий прояв любові, який ви можете подарувати тим, кого вже немає поруч.

Пам’ятайте, подання записки — це лише прохання до Церкви, а ваша особиста присутність — це ваша особиста жертва.

Дати батьківських субот 2026 року під час Великого Посту за обома календарями припадають на 7, 14 та 21 березня.