Батько пройшов пішки з дітьми 800 кілометрів з виховною метою: чи допомогло це

Діти несли рюкзаки вагою у п’ять кілограмів / © Pixabay

У Китаї чоловік пройшов пішки з дітьми 800 кілометрів, щоб загартувати їхній характер.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік на прізвище У вирішив влаштувати похід із міста Шеньчжень до міста Чанша разом із 10-річною дочкою та 8-річним сином. Він пояснив свій вчинок виховними цілями.

«Мої діти часто здаються та уникають труднощів. Я хотів, щоб вони навчилися доводити розпочате до кінця», — сказав він.

Вони пройшли всю дистанцію за 31 день — вийшли на маршрут 17 липня та досягли фінальної точки 17 серпня. Водночас діти несли рюкзаки вагою у п’ять кілограмів, вага рюкзака У склала десять кілограмів.

Дружина чоловіка Ван спочатку не схвалювала цю ідею через літню спеку та міркування безпеки, але в результаті визнала позитивні зміни.

«Дочка стала менш вибагливою, а син більш самостійним», — зізналася вона.

