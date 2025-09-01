- Дата публікації
Батько пройшов пішки з дітьми 800 кілометрів з виховною метою: чи допомогло це
У Китаї чоловік вирішив загартувати свої дітей. Вони відправилися у своєрідну подорож з рюкзаками.
У Китаї чоловік пройшов пішки з дітьми 800 кілометрів, щоб загартувати їхній характер.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Чоловік на прізвище У вирішив влаштувати похід із міста Шеньчжень до міста Чанша разом із 10-річною дочкою та 8-річним сином. Він пояснив свій вчинок виховними цілями.
«Мої діти часто здаються та уникають труднощів. Я хотів, щоб вони навчилися доводити розпочате до кінця», — сказав він.
Вони пройшли всю дистанцію за 31 день — вийшли на маршрут 17 липня та досягли фінальної точки 17 серпня. Водночас діти несли рюкзаки вагою у п’ять кілограмів, вага рюкзака У склала десять кілограмів.
Дружина чоловіка Ван спочатку не схвалювала цю ідею через літню спеку та міркування безпеки, але в результаті визнала позитивні зміни.
«Дочка стала менш вибагливою, а син більш самостійним», — зізналася вона.
