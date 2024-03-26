Бажане збуватиметься найближчим часом: обов'язково говоріть собі вранці ці фрази

Більшість з нас часто "накручує" себе перед важливими подіями. Це підсвідомо налаштовує на негатив. Однак у психології існують особливі афірмації на виконання бажань. Говорити їх собі потрібно щоранку.

Афірмаціями називають короткі ствердні фрази, які спрямовані на формування позитивних звичок. Психологи називають афірмації одним із найефективніших способів самонавіювання, яке допомагає "запрограмувати" своє життя на успіх у прямому розумінні цього слова.

Вірити в афірмації на виконання бажань не обов'язково. Проте, спробуйте поставити експеримент. Виберіть з переліку фразу, яка вам найбільше подобається, і вимовляйте її щоранку кілька разів протягом одного місяця. Паралельно — записуйте все, що з вами відбувається.

Як правильно просити виконання бажань

Навіть в тому разі, якщо ще в дитинстві батьки "заклали" в дитину установки бідності і нещастя, афірмації здатні запустити зворотній процес. Завдяки ним ви налаштуєте свою підсвідомість на позитив, впевненість у собі. Багаторазове повторення певної фрази перетворюється на звичку, чим розвиває бажання їй слідувати.

Складаючи особисті афірмації, не починайте речення з "Я хочу/Я бажаю/Я мрію тощо". Працюють лише твердження у реальному часі. Наприклад, "Я отримую те, що мені потрібно завжди".

Що потрібно сказати, щоб бажання збулося

Мої мрії здійснюються легко та швидко.

Мій внутрішній стан працює як магніт для бажань.

Я мрію сміливо та масштабно.

Весь світ хоче мого процвітання.

Я щиро дякую Всесвіту за всі блага, які він мені посилає.

Я точно знаю, що все задумане здійснитися, без сумніву!

Усі оточуючі допомагають мені здійснювати мої мрії.

Я щаслива просто так, без приводу, тому весь світ хоче зробити мене ще щасливішим.

У цьому світі все удосталь, вистачить усім. Я бажаю щастя та благополуччя кожній людині на цій Землі.

Я гідна всього найкращого просто з права народження.

Я мрію сміливо та масштабно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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