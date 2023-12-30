Бажання здійсняться на всі 100%: що потрібно обов'язково повісити на новорічну ялинку

Звичай вбирати новорічну ялинку прийшов до нас з Європи. Наші предки вкладали у цей процес особливий зміст. І вірили, що за допомогою різних предметів можна здійснити всі свої бажання.

Вбираючи новорічну ялинку, ми більше не вкладаємо у прикраси особливого сенсу. Найчастіше ми більше стурбовані тим, які кольори та прикраси в тренді цього сезону.

Однак, астрологи радять більш серйозно поставитися до процесу вбирання ялинки, адже за допомогою звичайних ялинкових прикрас можна здійснити найзаповітніші бажання. Розповідаємо, що потрібно вішати.

Шишки, горіхи — для власного здоров'я і здоров'я близьких. Згадайте вираз: "Міцний, наче горіх".

Золотисті і сріблясті кулі — для залучення достатку. Ще одним символом багатства, за східним календарем, є мандарини. Тож не забудьте повісити їх на ялинку, а в новорічну ніч розділити з близькими.

Фігурка дракона — це не лише символ прийдешнього року, але й удачі та імператорської влади в Китаї, а тому його вішають для кар'єрного зростання.

Печиво, пряники — це все символи хліба і майбутнього гарного урожаю, тому ними прикрашають новорічну ялинку, щоб рік був ситим.

Янголя — для всіх, хто мріє про дитину.

Як прикрасити ялинку для здійснення бажань в Новому році / Фото: Unsplash

Астрологи також стверджують, що для залучення щастя та виконання будь-якого бажання на ялинці обов'язково повинна бути оригамі — фігурка з паперу. Найкраще такий виріб зробити самому. Але якщо людина дарує прикрасу від щирого серця, то відмовлятися також не варто.

Символом кохання вважається яблуко. Тому, якщо ви бажаєте зустріти в новому році другу половинку чи зміцнити вже наявні стосунки, прикрасьте ялинку штучними чи справжніми яблуками.

Кораблик, літак, автомобіль чи паровозик — щоб більше подорожувати в новому році, побачити якомога більше різних країн.

Будиночок — допоможе здійснити давню мрію оселитися у власному будинку чи квартирі.

Фігурка собаки — символ друга і дружби. Якщо вам не вистачає теплих стосунків з іншими людьми, не забудьте додати таку прикрасу на свою ялинку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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