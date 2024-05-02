Базові речі, які повинна мати кожна жінка у своєму літньому гардеробі

Які п’ять предметів літнього гардеробу є базовими, і вони повинні обов’язково бути у вашій літній шафі.

Щоб улітку ви почувалися найпрекраснішою з-поміж інших жінок, стилісти рекомендують поповнити свій базовий гардероб цими речами. Їх лише п’ять, але вони вкрай необхідні для вашого досконалого та неперевершеного образу. Розповідаємо, які речі першої необхідності повинна мати кожна жінка у своєму літньому гардеробі.

Легка літня сукня

Які базові речі літнього гардеробу 2024 / Фото: Freepik

Найкраще в цьому літньому сезоні вибирати легкі сукні прямого крою міді довжини. Стилісти не зупиняються на якомусь конкретному варіанті, тому тут кожна жінка може вибирати на свій смак. Головне, щоб сукня була пастельних кольорів без декору та принтів. У літньому сезоні 2024 в трендах залишаються монохромні образи.

Босоніжки

Які базові речі літнього гардеробу 2024 / Фото: Freepik

Це обов’язкова деталь досконалого літнього образу. В цьому сезоні найактуальнішими будуть моделі на шнурівці. Це може бути взуття на танкетці, на підборах чи без. Такі босоніжки пасуватимуть абсолютно під будь-який одяг – сукні, шорти, джинси чи костюми.

Купальник

Які базові речі літнього гардеробу 2024 / Фото: Freepik

Влітку купальник – це річ першої необхідності, тому він повинен обов’язково бути у вашому гардеробі. Адже може статися незапланований виїзд за місто з друзями чи ви вже давно плануєте відпустку, а така річ просто незамінна для відпочинку. Тому про це варто подумати заздалегідь.

Плетена пляжна сумка

Які базові речі літнього гардеробу 2024 / Фото: Freepik

Наразі в трендах функціональна елегантність, тому плетена сумка буде найкращим вибором для літнього сезону. Адже вона містка, має елегантний вигляд і пасуватиме до будь-якого образу.

Сонцезахисні окуляри

Які базові речі літнього гардеробу 2024 / Фото: Freepik

Це не тільки предмет гардеробу, а й захист від сонця. Тому вони повинні обов’язково бути у вашому модному арсеналі. Найкращим вибором будуть сонцезахисні окуляри класичних моделей, вони пасуватимуть під вуличний, діловий та романтичний стилі.

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