Бджолине лікувальне ліжко в піраміді: авторська методика оздоровлення Ольшанського

Апітерапевт Анатолій Ольшанський у своїй розробці поєднав авторську технологію зі світовим досвідом для оздоровлення людей. Власні напрацювання в галузі оздоровлення і реабілітації планує наблизити до офіційної медицини, що, на його переконання, забезпечать ефективність відновлення людського організму.

"Побувавши на сеансі в піраміді, людина відчуває, що нормалізується артеріальний тиск, зникають головні болі, усуваються психічні та нервові розлади. Крім того, модель позитивно діє на опорно-руховий апарат і, навіть, допомагає боротися з онкологічними та грибковими захворюваннями", - твердить Ольшанський

Використання пірамідальних споруд для зцілення людського організму в 50-х рр вивчав чеський інженер Карел Дрбал і дослідив взаємозв’язок форми піраміди Хеопса з біологічними і фізико-хімічними процесами, які в ній відбуваються. А в древньому Єгипті помітили, що люди, котрі працювали з бджолами, були більш витривалими, більш здоровими, бо отримували від бджіл енергію і користувались природними ліками, якими є, зокрема, мед, прополіс, маточне молочко та інше.

"Вималювалась ідея бджолиного лікувального ліжка в піраміді і в основу своєї моделі оздоровлення я поклав поєднання енергії піраміди та бджолосімей. У ході багаторічного практичного досвіду з’ясувалось, що таке поєднання – це подвійний ефект, який, завдяки енергетичному потоку, вирівнює біополе людини, сприяє психологічному розвантаженню, очищає від хвороботворних мікробів", - зазначає пітерапевт.

Ольшанський описує свою авторську практику так: це бджолине лікувальне ліжко, що розміщене в піраміді та утворене дерев’яними вуликами. Передбачається комфортне одночасне перебування двох в горизонтальному положенні та зручне обслуговування бджолосімей. Піраміда концентрує енергію, яка має антисептичну дію, що перешкоджає розмноженню бактерій.

Піраміда являє собою павільйон на чотирьох опорах площею вісім на вісім метрів, висотою сім метрів, який завершується пірамідальним очеретяним дахом, що має товщину 35 сантиметрів. Кожна зі сторін павільйону чітко орієнтована на сторону світу. Особливістю піраміди є те, що вона побудована з екологічно чистих матеріалів.

У центрі піраміди розміщені дерев’яні вулики, створюючи місце для лежання відвідувачів. Сторони ліжка, як і сама піраміда, орієнтовні на сторони світу. Вулики мають вентиляційні отвори, через які в піраміду надходять аромати та фітонциди. В середньому, в піраміді одночасно знаходиться 350-400 тисяч бджіл.

"Корисна модель, винайдена мною, підсилює вплив концентрованої енергії піраміди біополем бджіл, ароматами та фітонцидами, що розповсюджуються в середині піраміди з вентиляційних отворів вуликів, системним дзижчанням та мікровібрацією, що йде від вулика. Людина заражається енергією і психологічно розвантажується, у неї поліпшується настрій. Для відчутного оздоровлення я рекомендую пройти курс, що включає мінімум 10 сеансів", - каже Ольшанський.

Автор зазначає, що наукові дослідження свідчать, що частота вібрацій бджіл збігається з частотою вібрацій здорової клітини організму людини. Запропонована модель не має негативних наслідків, досить доступна і проста в облаштуванні і допоможе людині, що має проблеми зі здоров’ям, занурившись в оздоровчу еко-систему, ефективно відновити свій організм.

"Практичність, збалансованість та унікальність моєї авторської технології спрямовані на те, щоб забезпечити людині ефективність відновлення організму без зайвого клопоту та вживання хімічних препаратів. Адже, по суті, людина просто відпочиває у комфортних умовах, перебуваючи на одинці з природою", - резюмує Ольшанський

Апітерапевт отримав патент на свою розробку в Україні та Німеччині. Подальший розвиток свого винаходу він бачить в можливості спорудження моделі бджолине лікувальне ліжко в піраміді при госпіталях, санаторіях, профілакторіях, еко-готелях, які включає у свою структуру зелений туризм.

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