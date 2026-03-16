Бджоли обирають квіти так само, як люди ресторани: нове відкриття вчених

Вчені з’ясували, як бджоли обирають квіти - справа не лише у кольорі / © Pexels

Бджоли можуть обирати квіти не лише за кольором або запахом, а й орієнтуючись на поведінку інших бджіл. Якщо на квітці вже є «відвідувачі», інші комахи з більшою ймовірністю прилетять саме туди.

Такого висновку дійшли вчені з Кіотського університету та Національної організації досліджень сільського господарства і харчових продуктів Японії (NARO).

Результати дослідження опублікували в журналі Functional Ecology.

Дослідники вважають, що така поведінка може суттєво впливати на те, як рослини конкурують між собою за запилювачів.

Чому бджіл приваблюють квіти

Зазвичай квіти використовують кілька сигналів, щоб привернути увагу запилювачів. Серед них:

яскраві кольори

сильний аромат

великі пелюстки

Такі характеристики допомагають комахам швидко знаходити джерело нектару. Протягом багатьох років вчені вважали, що саме ці фактори визначають, які квіти отримують найбільше відвідувань.

Бджоли справді мають природні уподобання до певних кольорів. Саме тому яскраві квіти часто відвідують частіше.

Однак дослідження показало, що комахи також враховують поведінку інших бджіл.

Коли бджола бачить, що інша вже збирає нектар, це може сигналізувати, що там є надійне джерело їжі. Така стратегія дозволяє не витрачати час на пошуки.

Штучні квіти / © УНІАН

Експеримент із штучними квітами

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені створили спеціальну експериментальну зону, яка імітувала природне середовище.

У дослідженні використовували джмелів виду Bombus ignitus. У лабораторії для них розмістили кілька «квіткових ділянок» із штучними квітами різних кольорів, наповненими солодким нектаром.

Спочатку бджоли відвідували білу ділянку з великою кількістю їжі. Згодом вчені зменшили там кількість нектару та додали дві нові ділянки з квітами інших кольорів.

У деяких експериментах дослідники розміщували мертвих бджіл на одній із ділянок, щоб створити ілюзію, ніби там уже є відвідувачі.

Як поводилися бджоли

Коли на квітах не було інших бджіл, комахи діяли передбачувано — майже 90% обирали квіти улюбленого кольору.

Однак ситуація змінювалася, коли на квітах були «перші відвідувачі». У такому випадку бджоли часто летіли саме до цієї ділянки, навіть якщо її колір був менш привабливим.

Іноді наявність інших бджіл повністю нівелювала перевагу улюбленого кольору.

Ефект «ланцюгової реакції»

Вчені помітили ще одну цікаву деталь: квіти, на яких уже були бджоли, частіше привертали увагу інших.

Це створює ефект ланцюгової реакції. Коли кілька бджіл прилітають першими, інші помічають це і слідують за ними.

У науці такий феномен називають «ефектом натовпу» (bandwagon effect) — коли щось стає популярним просто тому, що інші вже це обрали.

Що це означає для рослин

На думку вчених, відкриття може змінити уявлення про конкуренцію рослин за запилювачів.

Навіть квітка з менш яскравим кольором може отримати багато відвідувачів, якщо першими її знайдуть кілька бджіл.

«Ці результати свідчать про те, що використання соціальної інформації запилювачами може впливати на конкуренцію між рослинами за запилювачів у природі», — пояснила співавторка дослідження Ліна Каваґучі.

Що дослідники вивчатимуть далі

Поки що експеримент проводився у контрольованих умовах. У природі ситуація значно складніша. Запилювачі долають великі відстані та зустрічають різноманітні квіти.

У майбутньому вчені планують досліджувати поведінку бджіл протягом усього сезону цвітіння, щоб зрозуміти, як ранні відвідування впливають на успіх рослин у природних екосистемах.