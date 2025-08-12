Беремо ножиці й ріжемо: ця безжальна процедура оживить спатифілум і змусить зацвісти

Як змусити спатифілум зацвісти

Спатифілум, відомий також як «жіноче щастя», полюбився квітникарям за витончені білі квіти та простоту в догляді. Однак навіть ця невибаглива рослина потребує періодичного омолодження, щоб тішити новими бутонами. Одним із ключових етапів догляду за квіткою є обрізка коренів під час пересаджування.

Як правильно обрізати корені спатифілума, щоб оновився і зацвів

Дістаньте рослину з горщика. Робіть це обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. Очистіть корені від старого ґрунту. Можна акуратно струсити землю чи навіть промити коріння теплою водою, це допоможе виявити гнилі чи пошкоджені ділянки. Видаліть проблемні корені. Темні, м’які та гнилі частини необхідно зрізати чистими гострими ножицями чи секатором до здорової тканини. Вкоротіть здорові корені. Зріжте приблизно третину довжини, щоб уникнути переплетення та надмірної густоти. Це дозволить корінню розвиватися рівномірно.

Чому обрізка коренів спатифілума вкрай важлива

З часом коренева система спатифілума ущільнюється, переплітається та гірше поглинає вологу й поживні речовини. Обрізка стимулює утворення молодих корінців, які працюють набагато ефективніше. У результаті рослина отримує більше харчування, швидше формує нове листя та активніше цвіте.

Якщо ігнорувати цю процедуру, навіть за правильного поливу та достатнього освітлення спатифілум може почати в’янути, втрачати привабливий вигляд і рідше утворювати бутони.