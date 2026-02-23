- Дата публікації
Березень 2026 року: коли риба клює найкраще — секретні дати та поради рибалкам
Березень 2026 року обіцяє стати справжнім випробуванням удачі для рибалок: перші теплі дні пробуджують активність риби, а шанси на багатий улов значно зростають.
Але щоб ваші зусилля не були марними, варто враховувати фази Місяця, погодні умови та характер водойми.
Календар рибалки на березень 2026 року
Найвдаліші дні для улову: 7, 8, 21–25 березня.
Добрі дні для риболовлі: 9–11, 20, 26–28 березня.
Слабкі дні для риболовлі: 1, 6, 12–15, 29, 30 березня.
Найневдаліші дні: 2–5, 16–19, 31 березня.
На що варто ловити рибу у березні 2026 року
Щука починає активно полювати. Вдалою стане ловля на жерлиці або спінінг із живцем, великими воблерами або коливалками.
Окунь демонструє середню активність: ефективні мормишка та балансир, з наживок — мотиль або дрібний силікон.
Плотва на початку весни максимально активна, тож поплавкова вудка з личинкою, метеликом чи «болтушкою» забезпечить відмінний улов.
Лящ відгукується на фідер або зимову вудку з пучком мотиля чи черв’яка.
Судак ловиться на віби, джиг із вузькими блешнями або їстівним силіконом.
Карась лише починає прокидатися, тому його варто шукати легким фідером із черв’яком та опаришем.
Березень — місяць, коли досвідчений рибалка може забезпечити собі щедрий улов, а новачок — випробувати всі хитрощі весняної риболовлі. Враховуйте фази Місяця та дні високої активності риби, і березневий улов точно вас не розчарує!