Календар рибалки на березень 2026 року / © pexels.com

Але щоб ваші зусилля не були марними, варто враховувати фази Місяця, погодні умови та характер водойми.

Календар рибалки на березень 2026 року

Найвдаліші дні для улову: 7, 8, 21–25 березня.

Добрі дні для риболовлі: 9–11, 20, 26–28 березня.

Слабкі дні для риболовлі: 1, 6, 12–15, 29, 30 березня.

Найневдаліші дні: 2–5, 16–19, 31 березня.

На що варто ловити рибу у березні 2026 року

Щука починає активно полювати. Вдалою стане ловля на жерлиці або спінінг із живцем, великими воблерами або коливалками.

Окунь демонструє середню активність: ефективні мормишка та балансир, з наживок — мотиль або дрібний силікон.

Плотва на початку весни максимально активна, тож поплавкова вудка з личинкою, метеликом чи «болтушкою» забезпечить відмінний улов.

Лящ відгукується на фідер або зимову вудку з пучком мотиля чи черв’яка.

Судак ловиться на віби, джиг із вузькими блешнями або їстівним силіконом.

Карась лише починає прокидатися, тому його варто шукати легким фідером із черв’яком та опаришем.

Березень — місяць, коли досвідчений рибалка може забезпечити собі щедрий улов, а новачок — випробувати всі хитрощі весняної риболовлі. Враховуйте фази Місяця та дні високої активності риби, і березневий улов точно вас не розчарує!