Березень на носі — що посіяти у березні на розсаду, беремо на замітку

Березень – це час, коли природа поступово пробуджується після зимового сну, а садівники починають активну підготовку до нового сезону. Одним із найважливіших завдань цього місяця є посів розсади овочевих культур, які пізніше дадуть щедрий урожай. Від правильного вибору часу та умов вирощування залежить якість майбутніх рослин. У березні сіють середньостиглі та пізньостиглі сорти томатів, баклажани, перець, різні види капусти та ріпчасту цибулю.

Томати – запорука смачного врожаю

Середньостиглі та пізньостиглі сорти томатів висівають у першій половині березня. Це дозволяє розсаді достатньо зміцніти до моменту висаджування у відкритий ґрунт. Перед висіванням насіння замочують на 3-5 днів у теплій воді, щоб прискорити проростання. Висівання здійснюють у борозенки глибиною 1 см у пухкий та поживний ґрунт. Оптимальна температура для пророщування – +22…+25°C. Після появи другого справжнього листочка розсаду пікірують, пересаджуючи в окремі ємності.

Баклажани – примхлива, але цінна культура

Баклажани висівають у березні, адже їхній вегетаційний період досить довгий. Насіння попередньо замочують, а потім висівають на глибину 1 см у продезінфікований ґрунт. Оптимальна температура для проростання – +24…+26°C. Розсада баклажанів дуже чутлива до пересаджування, тому її рекомендують висівати одразу у торф’яні горщики або касети, щоб уникнути стресу під час пікірування.

Перець – теплолюбна рослина для щедрого врожаю

Перець – ще одна культура, яку слід висівати на розсаду в березні. Насіння пророщують у вологому середовищі, а потім висівають у спеціальний субстрат, змішаний із садовою землею. Його заглиблюють на 1 см, дотримуючись густого висівання. Коли з’являться два справжні листочки, сіянці пікірують у окремі горщики. Важливо підтримувати стабільну температуру на рівні +22…+25°C і достатню вологість.

Капуста – корисна та невибаглива культура

Капусту також можна сіяти у березні, залежно від її виду. Рання білокачанна капуста висівається від кінця лютого до середини березня, середньостиглі сорти – від середини березня до початку квітня, а пізньостиглі – наприкінці березня. Насіння висівають на глибину 1-1,5 см у зволожений ґрунт. Температурний режим під час пророщування – +16…+18°C. Коли розсада сягне фази 4-5 справжніх листочків, її можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Ріпчаста цибуля – основа будь-якого городу

Для отримання міцної розсади ріпчастої цибулі її насіння (чорнушку) висівають від середини лютого до середини березня. Розсадний період триває 45-60 днів, тому сіянці встигають добре зміцніти до моменту висаджування у відкритий ґрунт. Насіння заглиблюють у ґрунт на 1-1,5 см, а температуру підтримують у межах +18…+22°C. Важливо забезпечити сіянцям достатньо світла та вологи.

Отже, березень – це ідеальний час для висівання на розсаду томатів, баклажанів, перцю, капусти та ріпчастої цибулі. Правильна підготовка насіння, дотримання температурного режиму та своєчасне пікірування допоможуть отримати міцні й здорові рослини, які принесуть рясний урожай майбутнього сезону.

Читайте також: