- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1045
- Час на прочитання
- 1 хв
Без дріжджів і вистоювання - ідеальна паска лише за 45 хвилин
Паска без дріжджів - варіантом, який ідеально підійде для тих, хто хоче швидко і смачно приготувати випічку.
Якщо немає часу довго готувати паску чи ви, можливо, не дружите з дріжджовим тістом, то є рецепт, який стане справжнім порятунком. Ніжна, ароматна і водночас дуже проста у приготуванні паска без дріжджів не потребує вистоювання.
Рецептом паски без дріжджів та без вистоювання поділилася кулінарка valya__saenko.
Інгредієнти
100 г вершкового масла
1 ціле яйце
1 жовток
110 г цукру
150 г борошна
пів чайної ложки розпушувача
120 г родзинок чи сухофруктів
ваніль та сіль
Приготування
Масло (кімнатної температури) збиваємо з цукром. Додаємо яйця та далі збиваємо.
Після цього додаємо до маси борошно, розпушувач, сіль та ваніль. Добре перемішуємо.
Далі додаємо до тіста сухофрукти, які перед приготуванням варто замочити в окропі. Кулінарка радить сухофрукти і родзинки добре висушити паперовим рушником, аби вони не були мокрими, а перед додаванням до тіста обсипати борошном.
Готове тісто викладаємо у форми для випічки. Форму заповнюємо на 2/3. Ставимо паски до розігрітої духовки і випікаємо 45 хвилин при температурі 170 градусів.
