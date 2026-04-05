Без дріжджів і вистоювання - ідеальна паска лише за 45 хвилин

Паска без дріжджів - варіантом, який ідеально підійде для тих, хто хоче швидко і смачно приготувати випічку.

Якщо немає часу довго готувати паску чи ви, можливо, не дружите з дріжджовим тістом, то є рецепт, який стане справжнім порятунком. Ніжна, ароматна і водночас дуже проста у приготуванні паска без дріжджів не потребує вистоювання.

Рецептом паски без дріжджів та без вистоювання поділилася кулінарка valya__saenko.

Інгредієнти

  • 100 г вершкового масла

  • 1 ціле яйце

  • 1 жовток

  • 110 г цукру

  • 150 г борошна

  • пів чайної ложки розпушувача

  • 120 г родзинок чи сухофруктів

  • ваніль та сіль

Приготування

  1. Масло (кімнатної температури) збиваємо з цукром. Додаємо яйця та далі збиваємо.

  2. Після цього додаємо до маси борошно, розпушувач, сіль та ваніль. Добре перемішуємо.

  3. Далі додаємо до тіста сухофрукти, які перед приготуванням варто замочити в окропі. Кулінарка радить сухофрукти і родзинки добре висушити паперовим рушником, аби вони не були мокрими, а перед додаванням до тіста обсипати борошном.

  4. Готове тісто викладаємо у форми для випічки. Форму заповнюємо на 2/3. Ставимо паски до розігрітої духовки і випікаємо 45 хвилин при температурі 170 градусів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто пекти паску на Великдень-2026.

