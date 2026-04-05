Без дріжджів і вистоювання - ідеальна паска лише за 45 хвилин

Тісто / © Freepik

Реклама

Якщо немає часу довго готувати паску чи ви, можливо, не дружите з дріжджовим тістом, то є рецепт, який стане справжнім порятунком. Ніжна, ароматна і водночас дуже проста у приготуванні паска без дріжджів не потребує вистоювання.

Рецептом паски без дріжджів та без вистоювання поділилася кулінарка valya__saenko.

Інгредієнти

Реклама

100 г вершкового масла

1 ціле яйце

1 жовток

110 г цукру

150 г борошна

пів чайної ложки розпушувача

120 г родзинок чи сухофруктів

ваніль та сіль

Приготування

Масло (кімнатної температури) збиваємо з цукром. Додаємо яйця та далі збиваємо. Після цього додаємо до маси борошно, розпушувач, сіль та ваніль. Добре перемішуємо. Далі додаємо до тіста сухофрукти, які перед приготуванням варто замочити в окропі. Кулінарка радить сухофрукти і родзинки добре висушити паперовим рушником, аби вони не були мокрими, а перед додаванням до тіста обсипати борошном. Готове тісто викладаємо у форми для випічки. Форму заповнюємо на 2/3. Ставимо паски до розігрітої духовки і випікаємо 45 хвилин при температурі 170 градусів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто пекти паску на Великдень-2026.