Без гарячої води та мікрохвильовки: ось як у ресторанах розморожують м’ясо

Як швидко розморозити м’ясо / © www.freepik.com/free-photo

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Багато хто прагне якомога швидше розморозити м’ясо, тому опускає його в гарячу воду чи користується мікрохвильовою піччю. Проте такі способи лише шкодять якості продукту: м’ясо стає жорстким, втрачає сік, смак та аромат. Професійні кулінари до цього процесу підходять інакше, з обережністю та дотриманням технології. Розповідаємо, посилаючись на ресурс news24.in.ua, як правильно розморожувати м’ясо, щоб зберегти його смак і соковитість.

Який найкращий спосіб розморожування м’яса

Шеф-кухарі дорогих ресторанів завжди вибирають повільне розморожування в холодильнику. Хоч цей метод потребує більше часу, він гарантує збереження текстури м’яса, природної соковитості та всіх корисних властивостей.

Секрет у простій формулі: на кожен кілограм м’яса треба 8 годин розморожування в холодильнику. Наприклад, 400 г м’яса необхідно розморожувати приблизно 3 години 15 хвилин. Для курятини час розморожування буде трохи меншим, ніж для свинини та яловичини. Такий підхід дозволяє зберегти максимальну користь і ніжну текстуру продукту після приготування.

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Швидкий метод розморожування м’яса без окропу та мікрохвильовки

Якщо часу обмаль, кулінари зазвичай користуються такою хитрістю:

У миску треба налити воду кімнатної температури. Додати столову ложку цукру, добре розмішати. Покласти туди м’ясо на 10 хвилин.

Після такого замочування м’ясо стає м’яким, але не втрачає своїх смакових властивостей.

Чому не можна розморожувати м’ясо в гарячій воді

Висока температура спричиняє часткове варіння м’яса, тоді як середина залишається замороженою.

Втрачається еластичність і смак, м’ясо стає гумовим.

Швидке розморожування може спричинити розмноження бактерій, що особливо небезпечно у спеку.