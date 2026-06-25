Як охолодити квартиру в спеку / © ТСН

Реклама

Літня спека здатна перетворити квартиру на справжню парильню, особливо якщо вікна виходять на сонячний бік. Не всі мають кондиціонер або вентилятор, але навіть без дорогої техніки можна помітно знизити температуру в оселі. Достатньо скористатися кількома простими прийомами, які допоможуть зберегти прохолоду та зробити перебування вдома значно комфортнішим.

Насамперед закрити доступ сонячним променям

Більшість тепла потрапляє до квартири саме через вікна. Якщо сонце безпере

У найспекотніші години дня варто щільно закривати штори, жалюзі або ролети. Найкраще працюють світлі тканини, які відбивають сонячне світло. Якщо таких немає, допоможе навіть звичайне світле простирадло, закріплене на вікні.

Реклама

Використати вологі рушники

Один із найстаріших способів охолодження приміщення — волога тканина.

Достатньо змочити великий рушник холодною водою, добре відтиснути та повісити біля відчиненого вікна або дверного прорізу. Волога поступово випаровуватиметься, знижуючи температуру повітря.

Особливо добре цей метод працює ввечері та вночі, коли на вулиці стає трохи прохолодніше.

Розставити ємності з крижаною водою

Ще один ефективний спосіб — використання холоду від льоду або дуже холодної води.

Реклама

У різних частинах кімнати можна поставити миски, каструлі або пластикові пляшки, наповнені крижаною водою. Поступово нагріваючись, вони забиратимуть частину тепла з навколишнього повітря.

Для більшого ефекту до води можна додати лід із морозильної камери.

Провітрювати квартиру лише у правильний час

Поширена помилка — тримати вікна відкритими протягом усього дня. Якщо надворі температура вища, ніж у квартирі, через відчинені вікна до приміщення потраплятиме ще більше гарячого повітря.

Провітрювання найкраще проводити рано вранці до, 8 години, чи пізно ввечері після заходу сонця. Саме тоді свіже повітря допоможе швидко охолодити кімнати.

Реклама

Вимкнути зайві електроприлади

Багато побутових приладів під час роботи виділяють тепло. Телевізори, комп’ютери, зарядні пристрої, духовки, мікрохвильові печі та навіть звичайні лампи поступово нагрівають повітря. У спекотні дні бажано вимикати все, чим ви не користуєтеся в конкретний момент.

Особливо багато тепла виробляють старі лампи розжарювання, тому їх краще замінити на світлодіодні.

Відмовитися від гарячої їжі та духовки

Під час приготування їжі температура на кухні може зрости на кілька градусів буквально за пів години.

У спекотні дні варто віддати перевагу легким салатам, холодним супам, фруктам та стравам, які не потребують тривалого нагрівання. Якщо необхідно щось запекти або зварити, краще робити це рано вранці або ввечері.

Реклама

Допоможуть кімнатні рослини

Деякі рослини природним чином зволожують повітря та створюють відчуття прохолоди.

Особливо корисними вважаються хлорофітум, спатифілум, фікус, сансевієрія та папороті. Вони не лише прикрашають інтер’єр, а й допомагають підтримувати комфортний мікроклімат у квартирі.

Охолодити постіль перед сном

Найважче переносити спеку вночі, коли повітря не дає нормально заснути. За годину до сну наволочку або простирадло можна покласти в пакет і залишити на кілька хвилин у холодильнику. Тканина стане прохолодною та допоможе швидше заснути навіть у дуже теплу ніч.

Також добре працює легка бавовняна постільна білизна світлих кольорів.

Реклама

Вологе прибирання допомагає знизити температуру

Пил і сухе повітря роблять спеку ще важчою для організму.

Регулярне вологе прибирання підлоги та поверхонь не лише освіжає квартиру, а й створює приємніше відчуття прохолоди. Особливо помітний ефект у невеликих приміщеннях.

Новини партнерів