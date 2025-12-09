- Дата публікації
-
Різне
- 202
- Час на прочитання
- 2 хв
Без краплі алкоголю: новий тренд зими - глінтвейн, який можна навіть дітям
Під час готування безалкогольного глінтвейну беріть ті ж спеції, що й для звичного глінтвейну: кориця, бадьян, гвоздика, апельсин, трохи імбиру.
Безалкогольний глінтвейн зробити дуже просто - замість вина використати виноградний сік або безалкогольний винний напій. Такий глінтвейн вийде не менш смачним, ніж класичний.
Як зробити безалкогольний глінтвейн і який напій обрати, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Виноградний сік
Найпоширеніша основа для безалкогольного глінтвейну саме червоний або білий виноградний сік. Перш за все він схожий і на смак, і за кольором до класичного глінтвейну. Крім того, сік має природну солодкість, а тому не потрібно додавати багато цукру;
У соку вже є фруктовість і кислотність, які потрібні глінтвейну. Спеції добре відкриваються в теплій солодкій основі. Напій виходить насиченим та ароматним.
Який сік обрати для напою:
для «червоного» глінтвейну — темний виноградний, вишневий або гранатовий,
для «білого» — білий виноградний, яблучний або грушевий.
Безалкогольне вино
Якщо оберете безалкогольне вино для глінтвейну, то у поєднанні зі спеціями смак вийде максимально схожий на класичний алкогольний напій. Крім того, він матиме кращий баланс кислотності й солодкості.
Рецепт безалкогольного глінтвейну
Інгредієнти:
1 л виноградного соку чи безалкогольного вина
1 апельсин (нарізати кружальцями)
1 яблуко (нарізати часточками)
2–3 палички кориці
3–5 зірочок бадьяну
4–6 гвоздик
3–4 кружальця імбиру або ½ ч. л. тертого
1–2 ст. л. меду або цукру
Приготування:
Вилийте сік або безалкогольне вино до каструлі. Додайте спеції. Покладіть кружальця апельсина та яблуко.
Нагрівайте на мінімальному вогні до 70–80°C. Головне - кип’ятіть, бо інакше спеції стануть гіркими.
Тримайте на вогні 10–15 хвилин, щоб спеції віддали аромат.
Зніміть з вогню, покладіть мед або цукор, перемішайте. Дайте настоятися ще 5 хвилин.
Процідіть або подавайте з фруктами — як більше подобається.
