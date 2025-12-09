Без краплі алкоголю: новий тренд зими - глінтвейн, який можна навіть дітям

Глінтвейн. / © фото: Юлія Яценко

Безалкогольний глінтвейн зробити дуже просто - замість вина використати виноградний сік або безалкогольний винний напій. Такий глінтвейн вийде не менш смачним, ніж класичний.

Як зробити безалкогольний глінтвейн і який напій обрати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Виноградний сік

Найпоширеніша основа для безалкогольного глінтвейну саме червоний або білий виноградний сік. Перш за все він схожий і на смак, і за кольором до класичного глінтвейну. Крім того, сік має природну солодкість, а тому не потрібно додавати багато цукру;

У соку вже є фруктовість і кислотність, які потрібні глінтвейну. Спеції добре відкриваються в теплій солодкій основі. Напій виходить насиченим та ароматним.

Який сік обрати для напою:

для «червоного» глінтвейну — темний виноградний, вишневий або гранатовий,

для «білого» — білий виноградний, яблучний або грушевий.

Безалкогольне вино

Якщо оберете безалкогольне вино для глінтвейну, то у поєднанні зі спеціями смак вийде максимально схожий на класичний алкогольний напій. Крім того, він матиме кращий баланс кислотності й солодкості.

Рецепт безалкогольного глінтвейну

Інгредієнти:

1 л виноградного соку чи безалкогольного вина

1 апельсин (нарізати кружальцями)

1 яблуко (нарізати часточками)

2–3 палички кориці

3–5 зірочок бадьяну

4–6 гвоздик

3–4 кружальця імбиру або ½ ч. л. тертого

1–2 ст. л. меду або цукру

Приготування:

Вилийте сік або безалкогольне вино до каструлі. Додайте спеції. Покладіть кружальця апельсина та яблуко. Нагрівайте на мінімальному вогні до 70–80°C. Головне - кип’ятіть, бо інакше спеції стануть гіркими. Тримайте на вогні 10–15 хвилин, щоб спеції віддали аромат. Зніміть з вогню, покладіть мед або цукор, перемішайте. Дайте настоятися ще 5 хвилин. Процідіть або подавайте з фруктами — як більше подобається.

