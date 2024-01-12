Без мікрохвильовки та плити: як стюардеси розігрівають їжу — запам'ятайте цей цікавий лайфгак

Плита, мікрохвильова піч та духовка є невід'ємними частинами сучасного життя. Однак інколи виникають ситуації, коли потрібно підігріти їжу, не використовуючи їх.

Один із секретів, як розігріти їжу без мікрохвильовки і плити, розповіла стюардеса Джейд Наомі у своєму TikTok. Трюк виявився дуже простим, але дієвим.

Саме так, за словами бортпровідниці, розігрівають собі їжу вона та її колеги. Адже на борту літака немає навіть елементарного кухонного обладнання.

Це дуже простий лайфгак, який буде корисним, якщо вам потрібно розігріти їжу в місці, де немає доступу на кухню або він сильно обмежений.

Вам знадобиться кілька звичайних поліетиленових пакетів та гаряча вода.

Спочатку продукти, які потрібно розігріти, помістіть у контейнер, а після цього у поліетиленовий пакет, щільно зав'яжіть останній. Покладіть конструкцію у ще один пакет і залийте гарячою водою. Якщо ви боїтесь протікання, можна використати ще й третій пакет.

Після цього залишається лише чекати на те, що їжа підігріється. Зазвичай на це йде від 30 до 45 хвилин.

Авторка ролика зізналася, що розігрівати їжу у такий спосіб незручно, але коли їй хочеться поїсти теплу страву, вона воліє його використовувати, аніж споживати холодні продукти, які є на літаку.

Багато коментаторів були шоковані таким методом розігрівання їжі, інші ж написали, що хотіли б спробувати його.

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