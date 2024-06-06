Без ненормативної лексики та слів-покручів: як сказати українською "відключення світла"

Щоб ваша українська мова була гарною, треба викорінити всі "слова-паразити" зі свого повсякденного спілкування.

Наразі більшість людей переходять на українську мову, викорінюючи всі русизми зі свого лексикону. Щоб покращити свою українську і зробити її чистішою, варто не боятися звертатися за допомогою до словників та мовних груп. Сьогодні дуже актуальна та болюча тема для українців – це проблеми з світлом, і саме тут вживається багато калькованих слів. Розповідаємо, як правильно говорити українською на аварійні відключення світла, посилаючись на матеріал "24 каналу".

Що таке суржик і чому він небезпечний

Суржик є складником двох чи більше мов, які штучно об’єднані за певними ознаками без дотримання норм літературної мови. Це чужорідні слова, які не притаманні українській мові, але якими ми можемо користуватися у своєму повсякденному спілкуванні, не знаючи правильних слів.

Так як наша мова багато років перебувала під тиском і намаганнями повного знищення, то дуже багато чужих слів залишилося ще від радянських часів. Саме тоді пропагандисти намагалися насаджувати українцям купу незрозумілих слів, які не мають нічого спільного з українськими.

Як сказати правильно українською на вимкнення світла

Наразі ця тема є найбільш актуальною та болючою для українців, і саме тут вживається багато слів-покручів. Правильно говорити саме "вимикати", а не "виключати". Адже "виключати" світло – це калька з російської мови. До того ж, варто говорити – увімкнути-вимкнути електрику, кондиціонер, вентилятор, плиту тощо.

Ще одна розповсюджена помилка – "енергозберігаючі" прилади. Якщо треба заощадити електроенергію та придбати побутову техніку, яка б її економила, то варто говорити "енергоощадні" прилади.

Які варіанти українських слів за тлумачним словником

Необхідно знати, що:

відключити – роз'єднати певні системи: газопровід, водопровід тощо;

– роз'єднати певні системи: газопровід, водопровід тощо; вимикати – припиняти чи переривати зв’язок із загальною системою; припиняти дію будь-якого приладу чи механізму;

– припиняти чи переривати зв’язок із загальною системою; припиняти дію будь-якого приладу чи механізму; від’єднувати – відокремити приєднаний прилад чи механізм.

Тож, варто пам’ятати, що світло ми можемо вимкнути та увімкнути. А відключення електроенергії – це знеструмлення електроенергії. Знеструмити можна не саму електроенергію, а якийсь об’єкт, район чи цілий населений пункт. А електроенергію можуть тільки відключити енергетики.

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