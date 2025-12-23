Без праски і зайвих зусиль: як швидко прибрати складки з одягу

Одяг / © unsplash.com

Пом’ятий одяг може зіпсувати навіть найвдаліший образ, а часу або праски під рукою часто немає. Втім, існують прості побутові способи, які допоможуть швидко позбутися складок без класичного прасування.

Про це повідомило видання Real Simple.

Один з найпростіших способів — скористатися сушаркою. Достатньо закинути зім’яту річ разом із трохи вологим рушником та увімкнути високий режим на 5–10 хвилин. Пара, що утворюється всередині, розправляє тканину, особливо бавовну та сумішеві матеріали. Аналогічно працюють серветки для сушарки або вовняні кульки, а ще — звичайні кубики льоду, які, танучи, створюють ефект відпарювання.

Якщо сушарки немає, в хід іде фен. Одяг варто повісити на плічка, злегка зволожити проблемні ділянки та обробити теплим повітрям з безпечної відстані. Схожий ефект дає і гаряча пара у ванній кімнаті: річ можна залишити там, поки тече гаряча вода — за 10 хвилин складки помітно зменшуються.

Для локальних зон — комірців, манжетів чи ділянок між ґудзиками — підійде навіть праска для волосся. Головне — очистити пластини та обрати правильну температуру, особливо для делікатних тканин.

Ще один швидкий варіант — спеціальні спреї проти складок. Їх розпилюють на тканину, після чого одяг достатньо струсити. За відсутності готового засобу його можна зробити самостійно — з води, невеликої кількості пом’якшувача або оцту.

А коли часу вдосталь, одяг можна розкласти, акуратно згорнути та покласти під матрац. Під тиском тканина поступово вирівнюється, особливо якщо залишити її там на ніч.

