Без смартфонів, соцмереж і навігаторів: 10 проблем, які добре пам’ятають народжені у 80-х

Тим, хто народився у 1980-ті роки, є що згадати про повсякденне життя до появи смартфонів, швидкісного інтернету та цифрових сервісів. Звичайні справи тоді вимагали значно більше часу й терпіння: щоб додзвонитися до знайомих, знайти потрібну адресу чи подивитися улюблений фільм, доводилося докладати зусиль. Багато незручностей, які колись здавалися звичними, сьогодні майже зникли з нашого життя.

Неможливо було швидко знайти потрібну інформацію. Якщо виникало запитання, відповідь доводилося шукати в енциклопедіях, довідниках або газетах. Не було можливості просто відкрити пошуковик і за кілька секунд отримати десятки пояснень.

Телефонна розмова вимагала планування. Стаціонарний телефон був не в кожній оселі. Щоб зв’язатися з людиною, доводилося телефонувати додому, чекати, поки вона підійде до слухавки, або домовлятися про час дзвінка. А якщо людина виходила з дому, швидко повідомити їй щось було складно.

Можна було довго шукати потрібну адресу. Без навігатора маршрут доводилося з’ясовувати за паперовою картою або запитувати перехожих. Незнайоме місто часто перетворювалося на справжній квест, особливо якщо потрібної вулиці не було на карті.

Фотографії не можна було побачити одразу. Після відпустки, свята чи сімейної зустрічі плівку потрібно було віддати на проявлення. На готові знімки чекали кілька днів, а невдалі кадри ставали неприємним сюрпризом лише після отримання фотографій.

Улюблену пісню доводилося чекати на радіо. Якщо хотілося записати композицію на касету, потрібно було стежити за музичними передачами й вчасно натиснути кнопку запису. Часто початок або кінець пісні обрізався через рекламу чи слова ведучого.

Щоб подивитися фільм, потрібно було підлаштовуватися під телепрограму. Не було стримінгових платформ, де можна самостійно обрати час перегляду. Якщо пропустили улюблену передачу або фільм, залишалося чекати повтору.

Документи доводилося заповнювати від руки. Заяви, анкети, квитанції та різноманітні бланки заповнювали ручкою. Помилка могла означати, що доведеться переписувати весь документ, а виправлення нерідко створювали додаткові незручності.

Потрібну річ не завжди можна було швидко знайти. Щоб придбати одяг, побутову техніку чи запчастини, доводилося обходити магазини, телефонувати знайомим або чекати на поставку. Порівняти пропозиції різних продавців за кілька хвилин було неможливо.

Новини дізнавалися з газет і телевізора. Щоб дізнатися, що відбувається у країні та світі, чекали випуску новин або наступного номера газети. Оперативно перевірити повідомлення чи знайти додаткові подробиці було значно складніше.