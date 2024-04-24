Без точилки, скла та фольги: як швидко заточити тупі ножиці

Ножиці – один із найголовніших інструментів у побуті. І буває дуже шкода, коли вони тупляться та перестають різати. Не завжди є можливість віднести їх на професійне заточування, бо такого майстра ще треба знайти. Та й купувати нові не хочеться, адже старі так добре працюють. Що ж робити в такому випадку? Звичайно, є багато лайфгаків стосовно заточування ножиць, але не всі вони працюють або дають мінімальний ефект. Втім, є один засіб, який допоможе швидко й надовго заточити ваш улюблений інструмент.

Як заточити ножиці без фольги й точилки: перевірений метод

Цей спосіб підходить не для всіх ножиць. Так можна заточити канцелярські й деякі види кухонних ножиць. Тобто, це дієвий метод для тих інструментів, які мають гладку поверхню без зубців. А професійні чи перукарські ножиці все ж таки краще віддавати в руки професіоналів, щоб не зіпсувати інструмент.

Отже, для заточування ножиць знадобиться наждачний папір Р600 або Р300. Секрет полягає в тому, щоб тупими ножицями нарізати цей наждачний папір. Таким чином у процесі нарізання вони й точитимуться.

Розкрийте ножиці, щоб кут між лезами дорівнював 90 градусам. Після цього захопіть ножицями наждачний папір, щоб він упирався в саме перехрестя, і зробіть розріз до повного змикання інструменту. Так треба зробити не менше двадцяти разів, потім необхідно перевернути наждачний папір і виконати ще двадцять надрізів. Таким простим способом ви заточите свої улюблені ножиці, і вам не доведеться купувати нові чи шукати майстра.

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