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Без цукру і зайвих калорій: як заготовити абрикоси на зиму — топ-3 легких рецепти
Абрикоси на зиму без цукру — це просто та корисно.
Сезон абрикосів короткий, але зберегти ароматні плоди до зими можна без великої кількості цукру. Найпростіші способи — заморозити, законсервувати у воді або висушити. Цукор у цих методах не є обов’язковим консервантом. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
1. Заморожені абрикоси без цукру
Це, мабуть, найпростіший спосіб зберегти сезонні плоди. Заморожені абрикоси підійдуть для компотів, пирогів, каш, смузі, соусів і домашніх десертів. Фрукти можна заморожувати без цукру. При цьому текстура після розморожування може відрізнятися від свіжої, а самі плоди можуть трохи потемніти.
Інгредієнти
стиглі, але щільні абрикоси;
вода;
аскорбінова кислота — за бажанням.
Як приготувати
Виберіть стиглі, але не перезрілі плоди без плісняви, сильних ударів і пошкоджень. Добре промийте абрикоси, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
За бажанням зніміть шкірку. Якщо залишаєте її, рекомендуємо перед заморожуванням занурити абрикоси в киплячу воду приблизно на 30 секунд, а потім швидко охолодити в холодній воді. Це допомагає шкірці не ставати надто жорсткою.
Щоб зменшити потемніння, можна обробити нарізані плоди розчином аскорбінової кислоти. Один із рекомендованих варіантів — 3 грам аскорбінової кислоти на 3,8 літрів холодної води.
Дайте половинкам добре стекти. Розкладіть абрикоси в пакети або контейнери для заморожування. Не набивайте ємність занадто щільно.
Випустіть якомога більше зайвого повітря, щільно закрийте та відправте в морозильну камеру.
Маленький секрет
Краще одразу розкладати фрукти порціями на одне використання. Тоді взимку не доведеться розморожувати весь запас заради одного пирога чи компоту.
2. Абрикоси в банках без цукру — у власному соку з водою
Якщо морозильна камера невелика, частину врожаю можна законсервувати. Абрикоси можна консервувати у воді, яблучному або білому виноградному соку.
Інгредієнти
стиглі, але щільні абрикоси;
вода;
аскорбінова кислота — за бажанням для збереження кольору.
Як приготувати
Вимийте абрикоси. За бажанням зніміть шкірку. Для цього плоди можна занурити в киплячу воду на 30–60 секунд, а потім швидко охолодити.
Розріжте фрукти навпіл і видаліть кісточки.
Якщо використовуєте очищені абрикоси, тримайте їх у розчині аскорбінової кислоти, щоб вони менше темніли.
Для якіснішої заготовки покладіть підготовлені абрикоси у воду, доведіть до кипіння та проваріть до прогрівання плодів.
Розкладіть гарячі абрикоси в чисті банки й залийте гарячою водою. Залиште приблизно 1,3 см вільного простору до краю банки.
Закрийте банки кришками.
Обробіть у киплячій воді.
3. Сушені абрикоси без цукру
Ще один варіант — зробити домашні курагу або сушені половинки. Тут узагалі не потрібні банки, а готовий продукт займає набагато менше місця, ніж свіжі плоди.
Абрикоси добре підходять для сушіння. Для підготовки їх миють, розрізають навпіл і видаляють кісточки. Для збереження кольору можна використовувати аскорбінову кислоту або фруктовий сік.
Інгредієнти
стиглі, але щільні абрикоси;
аскорбінова кислота або фруктовий сік — за бажанням.
Як сушити в дегідраторі
Вимийте плоди.
Розріжте кожен абрикос навпіл. Видаліть кісточки.
За бажанням обробіть половинки розчином аскорбінової кислоти. Це допоможе зберегти природний колір.
Розкладіть шматочки в один шар на піддонах дегідратора.
Сушіть до стану, коли плоди стають еластичними, але на зрізі не видно вологи.
Половинки абрикосів у дегідраторі зазвичай сушаться приблизно 18–24 години. Точний час залежить від розміру плодів, їхньої соковитості та конкретного приладу.
А якщо немає дегідратора?
Абрикоси можна сушити і в духовці. Температура має бути найнижчою з доступних, бажано близько 65 °C або нижче, а процес може зайняти приблизно 24–36 годин.
Духовка має забезпечувати відведення вологи, тому її дверцята залишають прочиненими відповідно до рекомендацій конкретного обладнання.
Як зрозуміти, що абрикоси вже висохли
Остудіть один шматочок і перевірте його на дотик. Правильно висушений абрикос має бути гнучким, без видимої вологи на зрізі.
Після сушіння не поспішайте складати гарячі шматочки в банку. Спочатку повністю охолодіть сухофрукти, адже тепло може спричинити утворення конденсату, а зайва волога — появу плісняви. Зберігати їх потрібно в чистій сухій герметичній тарі в прохолодному, сухому й темному місці.