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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
3 хв

Без цукру і зайвих калорій: як заготовити абрикоси на зиму — топ-3 легких рецепти

Абрикоси на зиму без цукру — це просто та корисно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як заготовити абрикоси на зиму

Як заготовити абрикоси на зиму / © Pixabay

Сезон абрикосів короткий, але зберегти ароматні плоди до зими можна без великої кількості цукру. Найпростіші способи — заморозити, законсервувати у воді або висушити. Цукор у цих методах не є обов’язковим консервантом. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

1. Заморожені абрикоси без цукру

Це, мабуть, найпростіший спосіб зберегти сезонні плоди. Заморожені абрикоси підійдуть для компотів, пирогів, каш, смузі, соусів і домашніх десертів. Фрукти можна заморожувати без цукру. При цьому текстура після розморожування може відрізнятися від свіжої, а самі плоди можуть трохи потемніти.

Інгредієнти

  • стиглі, але щільні абрикоси;

  • вода;

  • аскорбінова кислота — за бажанням.

Як приготувати

  1. Виберіть стиглі, але не перезрілі плоди без плісняви, сильних ударів і пошкоджень. Добре промийте абрикоси, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

  2. За бажанням зніміть шкірку. Якщо залишаєте її, рекомендуємо перед заморожуванням занурити абрикоси в киплячу воду приблизно на 30 секунд, а потім швидко охолодити в холодній воді. Це допомагає шкірці не ставати надто жорсткою.

  3. Щоб зменшити потемніння, можна обробити нарізані плоди розчином аскорбінової кислоти. Один із рекомендованих варіантів — 3 грам аскорбінової кислоти на 3,8 літрів холодної води.

  4. Дайте половинкам добре стекти. Розкладіть абрикоси в пакети або контейнери для заморожування. Не набивайте ємність занадто щільно.

  5. Випустіть якомога більше зайвого повітря, щільно закрийте та відправте в морозильну камеру.

Маленький секрет

Краще одразу розкладати фрукти порціями на одне використання. Тоді взимку не доведеться розморожувати весь запас заради одного пирога чи компоту.

2. Абрикоси в банках без цукру — у власному соку з водою

Якщо морозильна камера невелика, частину врожаю можна законсервувати. Абрикоси можна консервувати у воді, яблучному або білому виноградному соку.

Інгредієнти

  • стиглі, але щільні абрикоси;

  • вода;

  • аскорбінова кислота — за бажанням для збереження кольору.

Як приготувати

  1. Вимийте абрикоси. За бажанням зніміть шкірку. Для цього плоди можна занурити в киплячу воду на 30–60 секунд, а потім швидко охолодити.

  2. Розріжте фрукти навпіл і видаліть кісточки.

  3. Якщо використовуєте очищені абрикоси, тримайте їх у розчині аскорбінової кислоти, щоб вони менше темніли.

  4. Для якіснішої заготовки покладіть підготовлені абрикоси у воду, доведіть до кипіння та проваріть до прогрівання плодів.

  5. Розкладіть гарячі абрикоси в чисті банки й залийте гарячою водою. Залиште приблизно 1,3 см вільного простору до краю банки.

  6. Закрийте банки кришками.

  7. Обробіть у киплячій воді.

3. Сушені абрикоси без цукру

Ще один варіант — зробити домашні курагу або сушені половинки. Тут узагалі не потрібні банки, а готовий продукт займає набагато менше місця, ніж свіжі плоди.

Абрикоси добре підходять для сушіння. Для підготовки їх миють, розрізають навпіл і видаляють кісточки. Для збереження кольору можна використовувати аскорбінову кислоту або фруктовий сік.

Інгредієнти

  • стиглі, але щільні абрикоси;

  • аскорбінова кислота або фруктовий сік — за бажанням.

Як сушити в дегідраторі

  1. Вимийте плоди.

  2. Розріжте кожен абрикос навпіл. Видаліть кісточки.

  3. За бажанням обробіть половинки розчином аскорбінової кислоти. Це допоможе зберегти природний колір.

  4. Розкладіть шматочки в один шар на піддонах дегідратора.

  5. Сушіть до стану, коли плоди стають еластичними, але на зрізі не видно вологи.

Половинки абрикосів у дегідраторі зазвичай сушаться приблизно 18–24 години. Точний час залежить від розміру плодів, їхньої соковитості та конкретного приладу.

А якщо немає дегідратора?

Абрикоси можна сушити і в духовці. Температура має бути найнижчою з доступних, бажано близько 65 °C або нижче, а процес може зайняти приблизно 24–36 годин.

Духовка має забезпечувати відведення вологи, тому її дверцята залишають прочиненими відповідно до рекомендацій конкретного обладнання.

Як зрозуміти, що абрикоси вже висохли

Остудіть один шматочок і перевірте його на дотик. Правильно висушений абрикос має бути гнучким, без видимої вологи на зрізі.

Після сушіння не поспішайте складати гарячі шматочки в банку. Спочатку повністю охолодіть сухофрукти, адже тепло може спричинити утворення конденсату, а зайва волога — появу плісняви. Зберігати їх потрібно в чистій сухій герметичній тарі в прохолодному, сухому й темному місці.

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