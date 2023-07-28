Без уламків та порізів: як безпечно прибрати розбите скло

В житті трапляються різні ситуації. Наприклад, можна впустити склянку, яка, впавши, розіб'ється на тисячі маленьких уламків. Завжди потрібно переконатися, що ви зібрали зі стільниці чи підлоги все скло. Щоб пізніше не наступити на нього.

Маленькі уламки скла дуже небезпечні, адже вони практично невидимі, тому на них можна з легкістю наступити. Це може призвести до запалення, травмувати тканини, нерви та сухожиття. Якщо шматок розбитого скла досить великий і на нього наступить людина або домашня тварина, це також може стати причиною зараження крові чи такого небезпечного захворювання як правець.

У виданні Tips and Tricks розповідають, як безпечно зібрати розбите скло, щоб не поранитися.

Отже, насамперед, потрібно переконатися, що ніхто не може випадково наступити на скло чи віднести його на взутті до іншої кімнати в оселі. Тому очистіть територію від домашніх улюбленців, маленьких дітей та інших дорослих. Після цього візьміть досить міцне взуття без дірочок та рукавички. Якщо під час прибирання розбитого скла вам потрібно присісти, не сідайте прямо на підлогу. Адже там можуть бути уламки, яких ви не бачите. Краще використовувати маленький табурет, щоб нахилитися, підняти скло і не поранитися.

Як швидко зібрати уламки скла: покрокова інструкція

Крок 1: великі уламки. Спочатку потрібно прибрати всі великі уламки. Можливо для цього знадобиться використати яскравий ліхтарик. Навіть той, що є у вас на телефоні. Так ви точно побачите всі шматочки скла і зможете обережно підібрати їх рукою в рукавичці. Покладіть уламки в стару газету чи інший тип паперу перед тим як викинути їх у смітник. Адже вам зовсім не хочеться порізатися пізніше, коли ви будете виносити сміття з будинку.

Крок 2: підмітіть чи пропилососьте. Далі потрібно очистити поверхню від маленьких уламків та дрібних шматочків. Для цього можна використовувати совок, щоб змести розбите скло. Чи можна пилесосити скло, яке розбилося? Звісно, що так. Однак потрібно переконатися, що у ваша техніка для цього підходить. Не варто використовувати пилососи з гнучким шлангом, тому що уламки можуть його порізати. Підмітаючи, не поспішайте, щоб скло не розлетілося по всій кімнаті.

Крок 3: крихкі уламки. Хоча дехто пропускає цей крок, він є досить важливим, адже допомагає позбутися найдрібніших уламків, яких не може прибрати мітла чи навіть пилосос. Наприклад, вони можуть залишитися по кутках кімнати. Для того, щоб їх прибрати, використовуйте шматок сирої картоплі. Уламки прилипнуть до поверхні і ви зможете викинути овоч разом з ними.

Крок 4: позбудьтесь залишків. Наведіть на підлогу промінь ліхтарика. Якщо ви все ще бачите дрібні уламки, можна дістати їх за допомогою мокрого паперового рушника. Щоб захистити руки (навіть в рукавичках), використовуйте кілька шарів рушників. Ще один спосіб позбутися залишків — взяти валик для чищення ворсу тварин. Скло прилипне до липкої поверхні.

Крок 5: очистіть засоби чищення. Про цей крок багато хто забуває. Але всі предмети, які ви використовували для очищення підлоги від скла, потрібно також очистити. Тому мітлу та совок варто промити під проточною водою. Також не забудьте перевірити низ взуття, в якому ви прибирали. Переконайтесь, що уламків скла немає всередині пилососа.

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