Без яких органів людина може повноцінно жити: ця інформація вас точно здивує

Виявляється, в організмі людини є "зайві" органи, які можна видалити, і це майже не вплине на якість життя.

У людському тілі 78 органів — принаймні це найбільш загальноприйнята цифра. Однак давно відомо, що далеко не всі вони абсолютно необхідні. Чудовим прикладом є апендикс — деякі дослідження показують, що без нього нам і зовсім було б краще.

Про це пише IFLScience.

Дослідники розповіли, про те, яка мінімальна кількість органів потрібна нам для виживання, а з якими ми могли б попрощатися, не кліпнувши оком.

Органи, без яких ми можемо жити

Апендикс

У більшості людей апендикс є невеликою смужкою тканини, яка розміщується в кишківнику і майже не виконує яких-небудь функцій. Однак деякі дослідження показують, що цей орган насправді є менш безкорисним, ніж ми думали.

Однак, якщо він запалюється, це вимагає невідкладної медичної допомоги. Зазначимо, що найчастіше запалення зустрічається у дітей та молодих людей, але дослідники досі не знають, чому це відбувається. На щастя, ми цілком здатні жити без цього органу, тому єдиним лікуванням є його видалення.

Мигдалини (і аденоїди)

Мигдалини та аденоїди — споріднена область тканини, розташована в задній частині носа. Іноді вони здатні спричиняти проблеми з диханням під час сну, а тому медики радять їх видаляти, і часто це відбувається в ранньому віці.

Зазначимо, що мигдалини насправді відіграють роль у нашій імунній системі. До того ж їхнє видалення, на жаль, не завжди здатне усунути хронічні інфекції горла, а тому вчені досі сперечаються, чи видалення є хорошим варіантом. Однак, зазвичай, ми можемо жити без цих органів.

Нирки та печінка

Ми насправді не могли б пережити повне видалення печінки, проте видалення її частини — лівої частки у дітей та правої у дорослих — потрапляє до тієї ж категорії, що й нирки. Тобто ми можемо пожертвувати частину печінки або одну з нирок ще комусь.

Очевидно, що жодне хірургічне втручання не минає без ризику, проте багато живих донорів не мають тривалих побічних ефектів після трансплантації.

Жовчний міхур

Цей орган виконує функцію зберігання жовчі, необхідної для роботи печінки, але система травлення цілком може обійтися і без нього. Відомо, що камені в жовчному міхурі та проблеми, пов'язані з ними, можуть бути надзвичайно болючими, а тому медики часто рекомендують видалення цього органу.

Репродуктивні органи

Вчені зазначають, що жити можна як без чоловічих, так і без жіночих репродуктивних органів, проте наслідки їхнього видалення будуть різними. Наприклад, жінці, яка не хоче мати дітей, можна видалити матку без помітних наслідків, а збереження хоча б одного яєчника дозволить нормальному гормональному циклу продовжуватися, хоча менструація припиниться. Водночас видалення обох яєчників призведе до негайної менопаузи.

У чоловіків яєчка можуть бути видалені хірургічним шляхом, до того ж, якщо буде видалено лише одне з них, сексуальна функція і фертильність не повинні бути порушені.

Органи, без яких ми не зможемо жити

Легені

Видалення однієї легені насправді не вб'є людину, проте люди тільки з однією легенею можуть розраховувати на відновлення лише 70% колишньої функції цього органу. Це не вирок, але означає, що ви не зможете тренуватися, а також робитимете все повільніше.

Селезінка

Цей орган відіграє важливу роль для імунної системи людини, а її видалення зробить нас сприйнятливішими до інфекцій.

Водночас хвора чи пошкоджена селезінка може спричинити цілу низку негативних наслідків, а тому медики можуть рекомендувати її видалити. Зазначимо, що в такому випадку багато функцій цього органу будуть передані сусіднім, проте вплив на імунну систему збережеться упродовж усього життя.

Підшлункова залоза

Технічно людина також здатна прожити без цього органу, проте її видалення все ж таки змінить ваше життя. Часткове або повне видалення підшлункової залози, зазвичай, може бути проведене за умови лікування раку або інших тяжких захворювань.

Однак цей орган відповідає за виробництво інсуліну, а отже, у людини негайно розвинеться діабет. Це означає, що все життя пацієнтам необхідно буде вводити інсулін, а також приймати замісні травні ферменти, які організм більше не може виробляти без підшлункової залози. Крім того, доведеться кардинально змінити спосіб життя.

Кишківник та сечовий міхур

Товста кишка, тонка кишка або сечовий міхур можуть бути повністю або частково видалені для лікування таких станів як запальне захворювання кишківника або рак. Однак у деяких випадках потрібно створити стому — отвір на поверхні живота, що пропускає відходи травної системи в спеціальний мішок, який людині доведеться носити. Вони можуть бути тимчасовими чи постійними, але дозволять людям жити без великих частин органів травлення.

Шлунок

Без цього органу людині також вдасться вижити, проте повне видалення шлунка зазвичай використовується лише при лікуванні раку.

Проте людям доведеться змінити свій раціон. Крім того, можуть знадобитися вітамінні добавки, особливо вітамін B12, оскільки організму важко засвоювати його без шлунка. Але за умови одужання з часом без цього органу, безумовно, можна обійтися.

Раніше ми писали про орган, який визначає, скільки проживе людина.

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