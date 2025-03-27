Без яєць і молочних продуктів: рецепт пісного шоколадного манника

Пісний пиріг буде не менш смачним, ніж з використанням традиційних інгредієнтів.

Манка популярна серед українців крупа. І хоч манна каша подобається не усім, зате смачний пиріг має більше поціновувачів. Приготувати цей десерт можна без традиційних інгредієнтів - яєць та молочних продуктів - як от кефіру. Пиріг вийде не менш смачним і ним можна ласувати під час посту.

ТСН.ua підготував рецепт смачного пісного десерту.

Інгредієнти для тіста

1 склянка манної крупи

1 склянка цукру

1 склянка холодної води

1 склянка борошна

3 столові ложки какао

0,5 склянки рослинної олії

10 грамів розпушувача

щіпка солі

ванільний цукор

Ізюм, горіхи або вишня чи смородина

Інгредієнти для глазурі

2 столові ложки какао

2 столові ложки цукру

3 столові ложки олії

4 столові ложки води

Приготування

1. У великій мисці змішуємо цукор та манну крупу, а потім заливаємо холодною водою. Перемішуємо до однорідності. Залишаємо постояти на 20-30 хвилин, щоб набухла манна крупа.

2. Додаємо до цієї маси ванілін, сіль, какао-порошок, олію та добре перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно та розпушувач, а також горіхи, ізюм чи інші сухофрукти.

3. Викладаємо тісто в форму для випічки і відправляємо до розігрітої до 180 градусів духовки. Випікаємо хв 40-50 - до сухої шпажки.

4. Готуємо глазур. До сотейника висипаємо цукор, вливаємо олію, воду і перемішуємо. Проварюємо на плиті протягом однієї хвилини. Даємо трохи охолонути і поливаємо пиріг.

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