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Без яєць і молочних продуктів: рецепт пісного шоколадного манника

Без яєць і молочних продуктів: рецепт пісного шоколадного манника

Шоколадний манник. / Фото: Credits

Пісний пиріг буде не менш смачним, ніж з використанням традиційних інгредієнтів.

Манка популярна серед українців крупа. І хоч манна каша подобається не усім, зате смачний пиріг має більше поціновувачів. Приготувати цей десерт можна без традиційних інгредієнтів - яєць та молочних продуктів - як от кефіру. Пиріг вийде не менш смачним і ним можна ласувати під час посту. 

ТСН.ua підготував рецепт смачного пісного десерту. 

Інгредієнти для тіста 

  • 1 склянка манної крупи
  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка холодної води 
  • 1 склянка борошна
  • 3 столові ложки какао
  • 0,5 склянки рослинної олії
  • 10 грамів розпушувача
  • щіпка солі
  • ванільний цукор
  • Ізюм, горіхи або вишня чи смородина

Інгредієнти для глазурі

  • 2 столові ложки какао
  • 2 столові ложки цукру
  • 3 столові ложки олії 
  • 4 столові ложки води

Приготування 

1. У великій мисці змішуємо цукор та манну крупу, а потім заливаємо холодною водою. Перемішуємо до однорідності. Залишаємо постояти на 20-30 хвилин, щоб набухла манна крупа.

2. Додаємо до цієї маси ванілін, сіль, какао-порошок, олію та добре перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно та розпушувач, а також горіхи, ізюм чи інші сухофрукти. 

3. Викладаємо тісто в форму для випічки і відправляємо до розігрітої до 180 градусів духовки. Випікаємо хв 40-50 - до сухої шпажки.

4. Готуємо глазур. До сотейника висипаємо цукор, вливаємо олію, воду і перемішуємо. Проварюємо на плиті протягом однієї хвилини. Даємо трохи охолонути і поливаємо пиріг.

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