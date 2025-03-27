Без яєць і молочних продуктів: рецепт пісного шоколадного манника

Пісний пиріг буде не менш смачним, ніж з використанням традиційних інгредієнтів.
Манка популярна серед українців крупа. І хоч манна каша подобається не усім, зате смачний пиріг має більше поціновувачів. Приготувати цей десерт можна без традиційних інгредієнтів - яєць та молочних продуктів - як от кефіру. Пиріг вийде не менш смачним і ним можна ласувати під час посту.
ТСН.ua підготував рецепт смачного пісного десерту.
Інгредієнти для тіста
- 1 склянка манної крупи
- 1 склянка цукру
- 1 склянка холодної води
- 1 склянка борошна
- 3 столові ложки какао
- 0,5 склянки рослинної олії
- 10 грамів розпушувача
- щіпка солі
- ванільний цукор
- Ізюм, горіхи або вишня чи смородина
Інгредієнти для глазурі
- 2 столові ложки какао
- 2 столові ложки цукру
- 3 столові ложки олії
- 4 столові ложки води
Приготування
1. У великій мисці змішуємо цукор та манну крупу, а потім заливаємо холодною водою. Перемішуємо до однорідності. Залишаємо постояти на 20-30 хвилин, щоб набухла манна крупа.
2. Додаємо до цієї маси ванілін, сіль, какао-порошок, олію та добре перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно та розпушувач, а також горіхи, ізюм чи інші сухофрукти.
3. Викладаємо тісто в форму для випічки і відправляємо до розігрітої до 180 градусів духовки. Випікаємо хв 40-50 - до сухої шпажки.
4. Готуємо глазур. До сотейника висипаємо цукор, вливаємо олію, воду і перемішуємо. Проварюємо на плиті протягом однієї хвилини. Даємо трохи охолонути і поливаємо пиріг.