Полуниця / © Associated Press

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Розумною кількістю споживання полуниці є 150–400 грамів на день, але іноді для здорових людей прийнятна більша порція.

Про це йдеться у колонці «Харчування» угорського видання Egeszseg Kalauz.

Дієтологиня зазначила, що полуниця багата на вітамін С, клітковину, антиоксиданти та інші цінні поживні речовини, тому вона підтримує імунну систему та травлення. Однак вживання великої кількості полуниці може мати негативний вплив на здоров’я, а саме — може викликати здуття живота або дискомфорт у людей з чутливою травною системою, а в рідкісних випадках спровокувати алергію.

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Лікар підкреслила, що немає одного найкориснішого фрукта і найкращим вибором є вживання різноманітних сезонних фруктів. Полуниця, малина, чорниця, вишня та абрикоси містять різні вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, тому важливе споживання усіх цих фруктів.

Полуниця — найкорисніший фрукт

Дієтологиня стверджує, що полуниця — один із найкорисніших сезонних фруктів. Вона багата на вітамін С, який сприяє належному функціонуванню імунної системи, а також відіграє певну роль у виробленні колагену — важливого для здоров’я шкіри.

Його клітковина підтримує травлення та функцію кишечника, а також містить вітамін К, фолат і калій. Антоціани, що відповідають за яскраво-червоний колір, та інші антиоксидантні сполуки допомагають захистити клітини від шкідливого впливу стресу.

Фруктоза у полуниці — чи варто хвилюватися

За словами дієтологині, більшість людей безпідставно хвилюється щодо вмісту цукру у фруктах. Полуниця містить не лише натуральні цукри, а й значну кількість клітковини, вітамінів та інших цінних рослинних сполук. Разом вони мають зовсім інший вплив на організм, ніж солодощі чи солодкі напої, які містять доданий цукор.

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Коли полуниці може бути багато

Однак лікар попередила: хоча полуниця корисна, вона може викликати неприємні симптоми у деяких людей, якщо її вживати у завеликих кількостях. Високий вміст клітковини може спричинити здуття живота, дискомфорт у животі або діарею, особливо якщо у вас чутлива травна система. Люди, чутливі до більш кислих фруктів, також можуть відчувати печію або рефлюкс.

Втім, алергія на полуницю є рідкістю. Її симптоми: свербіж, висип або інші алергічні прояви.

Раніше ми розповідали, як правильно мити полуницю, щоб дійсно змити пестициди.

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