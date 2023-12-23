Рятувальники дали неочевидні поради, як уникнути пожежі через свічки

Наближаються новорічні та різдвяні свята час, коли багато хто прикрашає оселю свічками для святкової атмосфери. Водночас відкрите полум'я несе потенційну небезпеку пожежі.

Аби гарно провести святкові дні, ДСНС нагадує про правила безпечного поводження з вогнем.

Щоб ці “особливо світлі дні” пройшли у кожного без надзвичайних події варто дотримуватися нескладних правил безпечного користування відкритим вогнем, зокрема свічками:

ставте свічку на стійку поверхню;

залишайте недогарок довжиною 2–3 см;

не залишайте свічки без нагляду;

гасіть свічку, коли залишаєте приміщення;

тримайте кілька свічок на відстані не менше 10 см;

тримайте свічку якомога далі від легкозаймистих речей, дітей і домашніх тварин;

провітрюйте приміщення після використання;

пильнуйте маленьких дітей і не давайте їм гратися сірниками та свічками.

Нагадаємо, цього року українці зустрічатимуть Різдво в незвичних погодних умовах. Як повідомляють синоптики, 24-25 грудня очікується сильний вітер, місцями зі снігом та дощем. Детальніше про погоду на Різдво читайте у матеріалі ТСН.ua.

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