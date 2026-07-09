Безсоння через спеку: чого категорично не можна робити вдень, якщо ви не виспались

Нестача нічного відпочинку через екстремальну спеку запускає в організмі ланцюгову реакцію / © Credits

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Екстремальні літні температури масово позбавляють людей повноцінного нічного відпочинку, що запускає в організмі небезпечну ланцюгову реакцію фізіологічних та емоційних збоїв. Цей своєрідний «ефект хвилі» негативно впливає на гормональний фон, когнітивні здібності та харчову поведінку людини протягом усього наступного дня.

Про це пише UNILAD.

Ранковий стрес та оманлива бадьорість

Медичні фахівці застерігають, що одразу після пробудження людина з нестачею сну відчуває емоційну вразливість та притуплення когнітивних функцій. За словами директора клініки The Better Sleep Clinic Девіда Гарлі, саме цей стан стає стартом негативного процесу, який супроводжуватиме організм до самого вечора.

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Приблизно за годину після підйому рівень стресового гормону кортизолу різко зростає. Лікарка та експертка з питань сну Хана Патель пояснює, що це спричиняє тимчасове відчуття бадьорості, зумовлене винятково стресом. Ближче до середини ранку настрій та енергія можуть трохи покращитися завдяки природним циркадним ритмам тіла, проте цей ефект є вкрай нестабільним.

Вуглеводні пастки та денна втома

Під час обідньої перерви людину, яка не виспалася, починає супроводжувати сильне відчуття голоду з гострою тягою до вуглеводів. Доктор Гарлі попереджає, що споживання важкої вуглеводної їжі неминуче призведе до стрімкого спаду енергії та значної сонливості у другій половині дня. Окрім фізичної втоми, недосипання сильно б’є по емоційному стану та провокує дратівливість, нетерплячість, тривожність або навіть депресивні настрої, тоді як мотивація та концентрація стрімко падають.

Фахівці категорично не радять боротися зі втомою за допомогою денного сну, яким би спокусливим він не здавався.

«Це може бути контрпродуктивним і може вплинути на вашу здатність добре спати, коли ви лягаєте в ліжко ввечері», — наголосила доктор Патель.

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Щоб мінімізувати наслідки нічної спеки, експерти радять не бути надто суворими до себе і намагатися провести день у максимально звичному режимі. Головне правило — уникати бажання лягти спати занадто рано наступного вечора, оскільки це може остаточно збити природний ритм організму.

Нагадаємо, теплі вечори, довгі заходи сонця та відчуття безтурботного літа здаються ідеальними умовами для відпочинку. Проте для багатьох людей саме ця пора року стає справжнім випробуванням для сну. Вчені виявили несподівані причини безсоння влітку.

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