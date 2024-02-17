Біди будуть обходити стороною: три дерева, які повинні рости поряд з вашою оселею

Дерева не лише прикрашають територію навколо будинку, але й можуть стати могутніми захисниками від негативних впивів.

Існують певні дерева, які відрізняються особливою енергетикою та допомагають захистити будинок і сім'ю від нещастя, бід і зла. І ось які три дерева потрібно посадити поряд зі своєю оселею, на думку езотериків.

Береза

Вона є символом світла, чистоти та життя. А ще береза допомагає очистити воду, ґрунт та повітря від забруднень, захищає від пристріту, негативної енергетики та причини.

Езотерики стверджують, що береза здатна притягнути до оселі, біля якої росте, кохання, здоров'я та добробут. Найкраще садити дерево біля входу в будинок. Тоді вона буде служити як особливий фільтр для всіх, хто заходить до нього.

Також березовий сік та гілки використовуються для лікування і очищення.

Дуб

Дерево символізує мудрість, силу та довголіття. Дуб відрізняється досить потужною енергетикою, яка надає людям впевненості в своїх власних силах, захищає від негативу та заспокоює.

Дерева для щастя: народні прикмети / Фото: Unsplash

А ще езотерики впевнені, що дуб дарує багатство, успіх і талан. Найкраще садити це дерево з задньої сторони будинку, тоді він буде служити ніби опорною фортецею житла.

Деревину та жолуді можете сміливо використовувати як декор, для виготовлення талісманів чи амулетів.

Сосна

Вона є символом витривалості, надії та вічності, адже зберігає крону зеленою протягом всього року, навіть тоді, коли погодні умови видаються найсуворішими.

Також сосна захищає від негативного впливу довкілля. А ще існує думка, що це дерево допомагає у духовному зростанні, пошуку гармонії, медитації.

Езотерики радять садити сосну поряд з боковою стороною будинку, тоді вона буде служити для умиротворення простору в ньому.

Соснові шишки, гілки та смолу використовують для різних ритуалів, ароматерапії і зняття стресу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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