"Бідна шкіра": українка з найбільшими у світі вилицями вже місяць їх видаляє — що з цього вийшло

Анастасія Покрещук видаляє філери з обличчя

Реклама

Українка з найбільшими вилицями у світі — Анастасія Покрещук, вирішила показати, як позбувається філерів з обличчя. Цей процес триває вже близько місяця, і жінка активно позбувається філерів зі свого обличчя.

Про це стало відомо з Instagram зірки.

Українка з найбільшими вилицями у світі показала, як їх позбувається

Під відео, яке опублікувала блогерка з кабінету косметолога, підписники вирішили, що жодного ефекту немає.

Реклама

Анастасія вирішила позбутися своїх найбільших у світі вилиць, адже хоче зробити підтяжку обличчя. З філерами у вилицях це буде неможливим. Жінка почала відвідувати косметолога, аби поступово виводити філер з обличчя та робити необхідні процедури, аби шкіра на обличчі не обвисла.

Українка вирішила демонструвати цей процес на своїй сторінці в Instagram. Жінка підписала своє відео фразою: «Максимально комплексний підхід».

У коментарях на неї накинулися підписники з твердженнями, що протягом місяця нічого не змінилося. Проте є і люди, які кажуть, що зміни помітні, хоч поки і мінімальні.

«Скільки ходить, ходить, а змін немає».

«Скільки процедур, а толку немає. Бідна шкіра. Коли це все схудне, будуть як у мастифа складки».

«Змін немає. Я не розумію, що там зникає. І, мабуть, не одна я це бачу».

«Зроблено дуже багато роботи. Процес, звичайно, буде довгим. Зміни є дуже мінімальними. Терпіння вам у досягненні бажаних результатів. Те, що вирішила прибрати, підтримую. Завжди за природність».

«Не можу дочекатися, щоб побачити після. Думаю, ти була такою гарною до всіх цих процедур з обличчям і тілом».

Також блогерка розповіла, що 11 червня в неї було розчинення вилиць. Після розчинення вилиці заклеїли спеціальними тейпами, аби не було набряків. Після розчинення філерів обличчя дуже набрякло та візуально повернулося до результату «до» всіх процедур.

Реклама

Анастасія додала, що вона бачить результат процедур, адже щодня спостерігає за всіма своїми змінами.

Чому блогерка наважилася на видалення філерів

Нагадаємо, українська блогерка Анастасія Покрещук, яка прославилася завдяки найбільшим у світі вилицям, вирішила їх позбутися. За словами зірки Мережі, такий зовнішній вигляд був лише образом, який їй подобався, проте наразі вона планує зробити підтяжку обличчя. Виконати цю пластичну операцію з теперішніми вилицями неможливо.

Анастасія запевнила, що це рішення було прогнозованим, оскільки вона завжди знала, що з віком вдасться до підтяжки і буде змушена розчинити філери.

Повертати старі вилиці блогерка не планує. Натомість вона готується до абсолютно нового образу, адже не є прихильницею натурального старіння і прагне кардинальних змін у зовнішності.

Реклама

Новини партнерів