Біль в животі: про які хвороби попереджає організм та коли звертатися до лікаря

У багатьох випадках без допомоги лікаря не обійтися.

З болем в животі хоч раз зіштовхувався кожен. Неприємні відчуття можуть сигналізувати про розвиток безлічі хвороб. Адже біль не завжди з’являється на початкових етапах розвитку хвороби. Часто він приходить тоді, коли організму вже завдано істотної шкоди.

Про причини виникнення болю в животі та як їм запобігти - розповідаємо далі.

Чому болить живіт

Біль в животі може виникати з різних причин. Найпоширені серед них: захворюванння травної, серцево-судинної, нервової, дихальної та сечостатевої систем організму. Визначити причину болю у животі допоможе гастроентеролог.

Поширені причини болю в животі:

захворювання шлунка і кишківника (наприклад, гастрит, синдром подразненого кишківника);

харчові отруєння;

кишкові інфекції;

запальні захворювання (наприклад, панкреатит, холецистит);

розтягнення тканин через збільшення розмірів органів (наприклад, у разі непрохідності кишківника, заповненого їжею, рідиною і газами, закупорки жовчної протоки камінням або набряку печінки в разі гепатиту);

порушення кровопостачання органів;

харчові алергії, непереносимість лактози (молочного цукру) або глютену (білка, що міститься в пшениці, житі та вівсі);

аневризма (здуття і ослаблення стінок) черевної аорти.

Біль в животі

Види болю в животі:

тупий (з поступовим початком і малопомітним наростанням інтенсивності);

гострий (виникає різко і є дуже сильним);

пекучий (доповнюється відчуттям жару в ураженій ділянці);

короткочасний, періодичний або постійний (хронічний) біль у животі. Хронічним вважається біль, який зберігається понад три місяці;

спазматичний. Супроводжується мимовільними скороченнями м'язів (спазмами). Спостерігається за діареї, закрепу та здуття живота. У разі запальних захворювань шлунка або кишківника спазми болю часто супроводжуються підвищенням температури тіла;

Коли потрібно звернутися до лікаря

У більшості випадків легкі хворобливі відчуття в черевній порожнині в більшості випадків не вимагають невідкладного лікування.

Водночас викликати швидку допомогу потрібно в разі інтенсивного болю або отримання травми в ділянці черевної порожнини.

Біль в животі

Симптоми, за яких потрібно звернутися до лікаря:

відчуття здавлювання в ділянці грудної клітки;

наявність домішок крові в калі;

висока температура тіла (вище 38 градусів);

безперервна нудота або блювота (понад добу);

пожовтіння шкіри або білків очей;

біль у грудях або в плечах;

сильний головний біль;

оніміння потиличних м'язів;

утруднене дихання;

слабкість, непритомність;

погіршення зору.

Чому болить живіт після їжі

Живіт після їжі може боліти з двох причин: пов'язані з їжею і викликані захворюваннями внутрішніх органів. У першому випадку хворобливі відчуття зазвичай минають самостійно через кілька годин.

У разі, якщо біль спричинений захворюванням, відчуття дискомфорту в черевній порожнині присутнє практично постійно, періодично посилюючись або стихаючи.

Біль в животі

Причини болю в животі після їди, пов'язані з їжею:

харчове отруєння. Вживання зіпсованих або неякісних продуктів може призвести до болю в животі, що супроводжується блювотою, діареєю і високою температурою;

вживання продуктів, що подразнюють стінки шлунка (наприклад, фруктових соків, помідорів, плавленого сиру);

включення в раціон гострої їжі. Наприклад, у перці чилі міститься капсаїцин — речовина, що спричиняє відчуття печіння і подразнює стінки шлунка;

вживання продуктів, що спричиняють підвищене газоутворення і здуття живота (цибулі, квасолі, броколі, капусти, а також солодких газованих напоїв та інші.

Якщо зрозуміти, що болить шлунок

Болі в шлунки можуть бути пов’язані з різними формами гастриту, виразковою хворобою, харчовим отруєнням і банальним перевантаженням шлунку.

Симптоми:

У вас є відрижка кислим, а сама кислотність підвищена.

Ви відчуваєте час від часу сильний біль в верхніх відділах живота.

Вам здається, що їжа довго йде по стравоходу й висить буквально в районі шлунку.

Є спазм і здуття живота, відчуття нудоти й слабкість.

Біль в животі

Неприємні відчуття можуть бути пов’язані з певними хворобами, такими як гострий або хронічний гастрит.

Що робити при болі в животі

Щоб покращити самопочуття:

пийте більше рідини, особливо при нудоті, блюванні й діареї;

розсмоктуйте кубики льоду, якщо нудота не зникає;

їжте тільки легкі продукти, як-от рисова каша, банан або тости.

Коли терміново звертатися до лікаря

Якщо ж симптоми легкі й не занадто вас напружують, можна обійтися домашнім лікуванням. Утім, є випадки, коли бездопомоги лікаря не обійтися. Коли треба обов’язково звернутися до лікаря:

вам складно дихати;

ви можете втратити свідомість;

температура досить висока й не проходить;

блювання триває декілька годин або містить кров;

шлунок не приймає будь-яку їжу.

Якщо разом із болем ви відчуваєте хоча б один симптом, то треба вже звертатися за консультацією до фахівця.

Профілактика болю в животі

Для цього насамперед варто зважати на самопочуття. Адже безліч хвороб травної системи, які найчастіше є джерелом болючих відчуттів, з’являються зовсім не на рівному місці.

На погане самопочуття впливає надмірне вживання солодкої, пряної, гострої та жирної їжі, фастфуду, газованих напоїв, алкоголізм нерідко призводять до неприємних наслідків.

Щоб запобігти проблем болю в животі налогодьте:

повноцінний сон

фізичне навантаження

підтримання водного балансу.

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