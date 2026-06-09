Найкраще добриво для помідорів / © pexels.com

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Один із таких секретів — так зване «біле золото» для помідорів, доступний компонент, який значно підсилює ріст, цвітіння та плодоношення томатів. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Його використовують у період активного формування зав’язі, коли рослині особливо потрібні поживні речовини для формування великих і соковитих плодів. Саме в цей час правильне підживлення може буквально «переключити» кущ на режим максимального врожаю.

Чому це підживлення настільки ефективне

У червні–липні помідори витрачають максимум енергії на:

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формування квітів;

розвиток зав’язі;

наливання плодів.

Якщо рослині не вистачає живлення, вона починає «скидати» квіти або формувати дрібні плоди. Саме тут і працює «біле золото» — воно допомагає збалансувати живлення та стимулює плодоношення.

Як діє «біле золото» на томати

Регулярне підживлення:

активізує кореневу систему;

покращує засвоєння мінералів із ґрунту;

збільшує кількість зав’язі;

прискорює дозрівання плодів;

робить помідори більш щільними та солодкими.

Городники відзначають, що після такого підживлення кущі буквально «ломляться» від плодів.

Коли найкраще вносити підживлення

Найефективніше використовувати його в такі періоди:

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початок цвітіння;

активне зав’язування плодів;

перша хвиля плодоношення;

періоди стресу (спека, дощі, різкі перепади температур).

Важливо не перевантажувати рослину — надлишок добрив може дати зворотний ефект.

Як приготувати добриво «Біле золото»

Інгредієнти:

вода — 9л;

молоко — 1л;

борна кислота — ½ чайної ложки;

йод — 8 крапель;

гаряча вода для розчинення борної кислоти.

Процес приготування:

Налити в велику ємність 9 л води, додайти 1 л молока (можна й магазинного). В окремій мисці розчинити в гарячій воді борну кислоту, оскільки вона не розчиняється у холодній. Додати до основного підживлення. Додати йод і все добре перемішати.

Готовим розчином проводиться підкореневе підживлення томатів. Краще обприскувати у вечірній час, коли сонце вже неактивне. 10 л готового розчину цілком достатньо для великої кількості рослин.

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FAQ

Що таке «біле золото» для помідорів?

Це народна назва доступного підживлення, яке городники використовують для стимуляції росту та підвищення врожайності томатів у період плодоношення. В нього входить вода, молоко, борна кислота і йод.

Коли потрібно підживлювати помідори для кращого врожаю?

Найкращий період — під час цвітіння та формування зав’язі, коли рослина найбільше потребує калію, фосфору та мікроелементів.

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Чому помідори скидають зав’язь і як це виправити?

Основні причини — нестача живлення, спека або нерівномірний полив. Допомагає збалансоване підживлення та стабільний догляд.

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