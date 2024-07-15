"Біле золото", яке змусить навіть засохлу орхідею квітнути: один літр — і будете вражені результатом

Влітку орхідеї як ніколи потребують якісного добрива, яке буде підтримувати їхнє зростання під час спекотної погоди.

Садівники стверджують, що найкраще добриво для кімнатних квітів — це саме продукти, які є в кожному домі. Наприклад, на їхню думку, молоко допомагає створити дійсно ефективне підживлення для орхідей. Цей напій забезпечить зростання рослини протягом всього літнього сезону і навіть після нього, насичуючи орхідею небхідними компонентами.

Молоко — це натуральне джерело кальцію та інших мікроелементів, які підсилюють кореневу систему, покращуючи загальний стан цієї екзотичної рослини.

Приготувати поживне добриво дуже просто. Потрібно взяти 1 л свіжого коров'ячого молока і розвести його з водою у пропорції 1:4. Тобто на одну частину молока беріть чотири частини води. Добре перемішайте розчин.

Таким добривом орхідеї радять поливати не частіше одного разу на місяць. Тут дуже важливо не переборщити, інакше надмірна волога може призвести до розвитку грибкових захворювань та погіршення ґрунту. Перед тим, як застосовувати молочний розчин, полийте спочатку орхідею звичайною водою. Вона зволожить субстрат.

Завдяки молоку орхідея отримає всі необхідні мікроелементи і корисні речовини, буде зростати здоровою і пишно квітнути навіть у найсильнішу спеку.

Читайте також: