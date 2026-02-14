ТСН у соціальних мережах

Білі чи коричневі яйця: чи є між ними різниця насправді

Питання «які яйця кращі і корисніші — білі або коричневі» не менш вічне, ніж дилема, що з’явилося раніше — курка чи яйце. Насправді різниці в якості цих яєць немає ніякої.

Колір яйця визначається виключно породою курки

Колір яйця визначається виключно породою курки / © unsplash.com

Білі та коричневі курячі яйця не відрізняються за поживністю, смаком чи складом. Різниця полягає виключно в кольорі шкаралупи, який визначається породою курки.

Про це пише Daily Express.

Від чого залежить колір шкаралупи

Забарвлення яєчної шкаралупи визначається виключно породою курки. Птахи зі світлим оперенням, як правило, несуть білі яйця, тоді як кури з темнішим забарвленням — коричневі. Це вроджена генетична особливість, яка не пов’язана з якістю продукту.

Чи коричневі яйця корисніші?

За складом поживних речовин білі та коричневі яйця не відрізняються, адже колір ніяк не позначається на якості продукту. Тому, якщо ви хочете заощадити, можете сміливо купувати білі курячі яйця. Вони такі ж поживні й корисні, як і коричневі.

Під час вибору дуже важливо звернути увагу на розмір яєць та термін їх придатності. Товщина шкаралупи білих та коричневих також приблизно однакова. Відмінності можуть з’явитися з віком курей. Наприклад, молоді кури відкладають твердіші яйця. А колір жовтка також залежить від віку та раціону.

Раніше ми писали, скільки яєць безпечно їсти на день для здоров’я серця. Більше про це читайте у новині.

