Білі чи коричневі яйця: чи є між ними різниця насправді

Білі та коричневі курячі яйця не відрізняються за поживністю, смаком чи складом. Різниця полягає виключно в кольорі шкаралупи, який визначається породою курки.

Від чого залежить колір шкаралупи

Забарвлення яєчної шкаралупи визначається виключно породою курки. Птахи зі світлим оперенням, як правило, несуть білі яйця, тоді як кури з темнішим забарвленням — коричневі. Це вроджена генетична особливість, яка не пов’язана з якістю продукту.

Чи коричневі яйця корисніші?

За складом поживних речовин білі та коричневі яйця не відрізняються, адже колір ніяк не позначається на якості продукту. Тому, якщо ви хочете заощадити, можете сміливо купувати білі курячі яйця. Вони такі ж поживні й корисні, як і коричневі.

Під час вибору дуже важливо звернути увагу на розмір яєць та термін їх придатності. Товщина шкаралупи білих та коричневих також приблизно однакова. Відмінності можуть з’явитися з віком курей. Наприклад, молоді кури відкладають твердіші яйця. А колір жовтка також залежить від віку та раціону.

