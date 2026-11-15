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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Білі двері знову будуть як нові: як правильно відмити бруд і не пошкодити покриття

Білі міжкімнатні двері з часом можуть пожовтіти, втратити привабливий вигляд і накопичити застарілий бруд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як мити білі міжкімнатні двері

Як мити білі міжкімнатні двері / © Unsplash

Під час прибирання в оселі про міжкімнатні двері часто забувають. Та якщо ви маєте білі міжкімнатні двері, забувати про пил та бруд не варто зовсім. З часом двері можуть змінити колір на неприємний та ввібрати в себе застарілий бруд. Розповімо, як правильно мити білі двері, аби вони мали вигляд, ніби щойно з магазину.

Про це пише 20 Minutos.

Без абразивів і жорстких губок: як правильно мити білі двері

Двері в кухні та ванній кімнаті зазнають впливу вологи, пари та випадкових бризок. Усе це може пошкодити покриття дверей та зіпсувати презентабельний вигляд. Якщо такі двері вчасно не мити й ретельно не висушувати, на них можуть з’явитися сліди, які згодом буде складно вивести. Саме тому просто протирати їх від пилу ганчіркою — замало.

Аби вимити білі двері, очистіть собі прохід до них, підстеліть на підлогу клейонку та підготуйте кілька різних ганчірок, а також сухі серветки. Змочіть ганчірку в теплій воді з невеликою кількістю мила або м’якого мийного засобу.

Далі протріть двері без сильного натиску. Одним із найбільш забруднених місць є дверна ручка та зона навколо неї. Ретельно промийте ці місця.

Окремої уваги потребують кути й місця стику дверей із коробкою. У цих щілинах нерідко осідає пил, із яким не завжди здатна впоратися звичайна серветка. Щоб дістатися до важкодоступних місць, можна скористатися старою зубною щіткою або будь-яким іншим інструментом із м’якою щетиною.

Коли бруду вже немає, починається найвідповідальніший етап — висушування. Іншою чистою та сухою серветкою ретельно приберіть залишки води з усієї поверхні, не оминаючи торці та стики.

Це допоможе уникнути появи розводів від висохлих крапель і не дасть волозі затримуватися на покритті дверей.

Прибирання: останні новини

Нагадаємо, під час звичайного прибирання люди часто зосереджуються на помітних поверхнях, проте в домі є щонайменше вісім місць, де непомітно накопичуються бруд і неприємні запахи.

Зокрема, варто регулярно мити та висушувати йоржик для унітаза разом із його підставкою, а також щотижня промивати мильною водою контейнер для сміття, куди потрапляють залишки напоїв і їжі.

Миски тварин слід мити регулярно. Окрім цього, раз на місяць бажано виймати й очищати від нальоту та плісняви лоток пральної машини, раз на 1–2 місяці прочищати щіткою переливний отвір у раковині, а раз на 1–3 місяці протирати гумовий ущільнювач дверцят холодильника від крихт і вологи.

Також не варто забувати про домашній текстиль, який швидко вбирає пил, жир і запахи. Скатертини та сервірувальні серветки за щоденного використання потрібно прати щонайменше раз на тиждень, а штори — приблизно раз на 3–6 місяців.

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