Білі кросівки сяятимуть як нові: простий трюк допоможе відбілити шнурки та підошву

Чим відмити білу підошву кросівок / © pexels.com

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В TikTok-каналі marclubchyk для очищення шнурків радять кисневий порошок, а для гумової підошви — меламінову губку. Ці способи можна застосовувати окремо, адже тканина та гума потребують різного догляду.

Як відбілити білі шнурки

Шнурки часто забруднюються навіть швидше, ніж саме взуття. Пил, вуличний бруд і волога поступово роблять їх сірими, через що навіть чисті кросівки вже не виглядають свіжими.

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Для очищення можна скористатися кисневим порошком. Спочатку дістаньте шнурки з кросівок і покладіть їх у відповідну ємність. Додайте засіб та воду, а далі дійте відповідно до інструкції конкретного порошку.

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Якщо виробник засобу допускає використання гарячої води, після нагрівання розчину шнурки можна залишити відмокати на деякий час. Після цього їх необхідно ретельно промити чистою водою та висушити.

Важливо: не змішуйте кисневий порошок з іншими побутовими засобами, якщо така комбінація не передбачена виробником. Також обережно працюйте з гарячою водою.

Для менш сильних забруднень підійде звичайне замочування у теплій воді з м’яким мийним засобом. Після цього шнурки можна обережно випрати руками або щіткою.

Чим відмити білу підошву кросівок

Гумова підошва — одна з найбільш проблемних частин білого взуття. На ній швидко залишаються сліди від асфальту, пилу та іншого дорожнього бруду.

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Для видалення темних смуг можна використати меламінову губку. Її потрібно змочити водою та обережно пройтися по забруднених ділянках. Не варто сильно натискати, особливо якщо ви вперше використовуєте цей спосіб.

Після очищення підошву бажано протерти чистою вологою тканиною, щоб прибрати залишки бруду та частинки губки. Працювати краще в рукавичках.

Перед використанням будь-якого засобу варто протестувати його на невеликій непомітній ділянці. Це особливо важливо, якщо йдеться не про гумову підошву, а про тканину, замшу, шкіру чи інший делікатний матеріал.

Як правильно почистити білі кросівки

Якщо потрібно освіжити всю пару, краще не починати одразу з агресивних засобів. Спочатку зніміть шнурки та видаліть сухий пил і бруд за допомогою м’якої щітки.

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Після цього окремо очистіть шнурки та підошву. Верх взуття обробляйте відповідно до матеріалу, з якого воно виготовлене. Для тканинних моделей можна використовувати делікатний мийний розчин, тоді як шкіряне взуття потребує обережнішого догляду.

Після миття не залишайте кросівки мокрими надовго. Витріть зайву вологу та дайте їм висохнути природним шляхом. Не варто сушити біле взуття безпосередньо на батареї або під інтенсивним джерелом тепла — це може негативно вплинути на матеріал і форму.

Для текстильних моделей також важливо не використовувати занадто гарячу воду: неправильне прання може призвести до усадки або деформації.

Чого краще не робити під час чищення

Щоб спроба відновити білизну не зіпсувала взуття, дотримуйтеся кількох простих правил:

не використовуйте одразу кілька побутових хімікатів;

не наносіть сильнодіючі засоби на всю поверхню взуття без попереднього тесту;

не тріть делікатний матеріал жорсткою щіткою;

не використовуйте гарячу воду, якщо виробник взуття або засобу цього не рекомендує;

не сушіть кросівки на батареї;

перед пранням завжди перевіряйте рекомендації виробника конкретної моделі.

Правильний догляд допоможе довше зберігати біле взуття чистим, а регулярне легке очищення значно простіше, ніж боротьба із застарілим брудом.

FAQ

Як відмити білі кросівки в домашніх умовах?

Спочатку очистіть взуття від сухого бруду, зніміть шнурки та окремо обробіть їх. Для білої гумової підошви можна використати змочену меламінову губку, а для тканинних частин — м’який мийний засіб, який підходить для конкретного матеріалу. Перед використанням нового засобу обов’язково перевірте його на непомітній ділянці.

Як відбілити білі шнурки?

Один із варіантів — замочити їх із кисневим порошком, дотримуючись інструкції на упаковці. Після обробки шнурки потрібно добре прополоскати та висушити. Для легких забруднень можна використовувати теплу воду з м’яким мийним засобом.

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