Які кухні будуть популярними 2027 року / © pexels.com

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Звичні кухні з білими гладкими фасадами поступово відходять у минуле. 2027 року в інтер’єрах дедалі частіше з’являтимуться натуральне дерево, природні відтінки зеленого, фактурні поверхні та незвичайні архітектурні деталі. Змінюється не лише зовнішній вигляд меблів, а й саме уявлення про те, якою має бути зручна кухня. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Дерев’яні фасади замість стерильно-білих

Білий колір уже не вважається єдиним універсальним рішенням для кухні. У центрі уваги опиняються натуральні деревні відтінки — від світлого дуба до насиченого горіха. Такі поверхні додають інтер’єру затишку та створюють відчуття природності.

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Популярними стають також кремові, пісочні й теплі бежеві кольори. Вони добре поєднуються з деревиною та допомагають уникнути надмірно холодного вигляду приміщення.

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Поєднання різних стилів в одному інтер’єрі

Дизайнери дедалі частіше відмовляються від кухонь, оформлених за правилами лише одного стилю. Класичні фасади можуть сусідити з мінімалістичною фурнітурою, а скандинавська простота — з японською стриманістю та натуральними матеріалами.

Головна ідея такого оформлення — створити не бездоганну виставкову композицію, а простір, який відображає характер господарів. Тому в одному інтер’єрі можуть поєднуватися сучасні меблі, вінтажні деталі та виразна дерев’яна фактура.

Зелений колір стає головним акцентом

Серед кольорових рішень особливу популярність здобувають природні відтінки зеленого. Це може бути ніжний шавлієвий, глибокий оливковий або насичений лісовий колір.

Не обов’язково перефарбовувати всі кухонні шафи. Достатньо зробити зеленим острів, нижні фасади або окрему групу меблів, залишивши решту поверхонь нейтральними. Ще один перспективний відтінок — теракотовий, який додає інтер’єру теплоти.

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Рельєфні фасади, скло та аркові форми

Ідеально гладкі кухонні дверцята поступаються місцем поверхням із виразною фактурою. У моді фільончасті фасади, вертикальні рифлення, декоративні скляні вставки та металеві сітки.

Окремої уваги заслуговують арки. Їх використовують в оформленні ніш, відкритих полиць і меблевих конструкцій. Заокруглені форми пом’якшують сувору геометрію кухні та роблять її візуально цікавішою.

Приховані ніші перетворюються на функціональні куточки

Кухонні шафи з прихованими зонами зберігання отримують нове призначення. Тепер за фасадами облаштовують не лише місце для кавоварки чи тостера, а й повноцінні кавові станції, мінібари та компактні робочі зони.

Такі ніші допомагають звільнити стільницю від дрібної техніки й побутових речей. У результаті кухня має охайніший вигляд, а все необхідне залишається під рукою.

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Планування під потреби родини замість стандартного трикутника

Традиційна схема «холодильник — мийка — плита» поступово втрачає статус універсального правила. Сучасна кухня часто використовується не лише для приготування їжі: тут снідають, працюють, спілкуються з гостями та готують одночасно кілька людей.

Тому дизайнери пропонують розділяти приміщення на функціональні ділянки: окремо організовувати зону підготовки продуктів, приготування страв, зберігання та спільного відпочинку.

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