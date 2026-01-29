ТСН у соціальних мережах

Білі плями зникнуть миттєво: чим рятувати зимове взуття від солі

Сіль з доріг нищить зимове взуття.

Взуття.

Взуття. / © Pexels

Сіль - один з найпоширеніший та найефективніший засіб для боротьби з ожеледицею. Втім, вона згубно впливає на взуття. Білі смуги не лише мають не естетичний вигляд. Сіль також пошкоджує шкіру та замшу.

Що допоможе врятувати зимове взуття від солі, читайте у матеріалі kobieta.interia.pl.

Як видалити сіль з взуття?

У цій ситуації добре підходить молоко. Його варто трохи підігріти. Потім змочіть тканину або ватний диск у теплому молоці. Розтирайте білі плями від солі на взутті - доки вони не зникнуть. Потім обережно протріть взуття водою, щоб видалити залишки молока.

Суміш води і оцту добре підійде для шкіри та екошкіри. Змішай оцет і воду у пропорції 1:1. Змочіть у розчині серветку або м’яку ганчірку та акуратно протріть плями на взутті. Після цього витріть насухо сухою ганчіркою. Оцет нейтралізує сіль і прибирає білий наліт.

Один зі способів легше впоратися з плямами від солі на взутті – це правильний догляд за ним.

Зимове взуття піддається впливу багатьох факторів, які його пошкоджують. Важливо підтримувати його захисний бар’єр, регулярно чистячи та поліруючи. Начищене та відполіроване взуття краще захищене від солі, а білі плями легше видалити.

Водночас замшеве взуття не можна полірувати. Однак є спеціальні просочення, які захищають його від шкідливих факторів.

Важливо не мити взуття гарячою водою, не сушити феном і не застосовувати агресивну хімію, інакше можна пошкодити його.

