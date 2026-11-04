Білі речі знову будуть як нові: три прості засоби, які допоможуть позбутися плям

Як відбілити білі речі вдома / © Pexels

Реклама

Білий одяг із часом може втрачати свій початковий вигляд, ставати тьмяним і вкриватися плямами. Однак для його відбілювання необов’язково купувати дорогі засоби для прання, адже можна скористатися трьома звичайними побутовими продуктами.

Про це пише Express із посиланням на експертку з прибирання Шантель Мілу, яка поділилася відповідним методом у TikTok.

Реклама

За її словами, такий спосіб підходить для білого одягу, постільної білизни, шкарпеток і рушників. Він допомагає освітлити тканину та позбутися забруднень.

Реклама

Як відбілити білі речі в домашніх умовах

Для приготування розчину знадобляться три інгредієнти:

Пів склянки 3% перекису водню. Він допомагає освітлити тканину, продезінфікувати її та видалити плями.

Пів склянки харчової соди. Цей засіб сприяє усуненню неприємних запахів і жирних забруднень.

Одна столова ложка рідини для миття посуду. Вона допомагає вивести плями на олійній основі.

Спочатку потрібно покласти забруднені речі у великий таз, миску або відро. Потім залити їх теплою водою так, щоб тканина була повністю занурена.

Далі слід додати перекис водню, харчову соду та рідину для миття посуду. Отриману суміш потрібно перемішати й залишити одяг замочуватися на одну годину.

Після цього речі необхідно перекласти до пральної машини та випрати у звичайному режимі.

Реклама

За словами Шантель Міли, цей метод допомагає повернути білому одягу яскравість і свіжий вигляд, а також позбутися плям без використання дорогих спеціалізованих засобів.

Нагадаємо, щоб одяг довше залишався охайним, необов’язково купувати дорогі засоби для прання. Фахівець назвав простий спосіб, який допомагає зменшити появу ковтунців і вицвітання тканини.

Новини партнерів