Як за одну хвилини видалити білі плями з взуття / © unsplash.com

Реклама

Якщо шкіряне взуття легко очистити, то замшеві чоботи потребують особливої обережності. Проте існує простий і ефективний спосіб догляду за замшевим взуттям, який не вимагає дорогих засобів.

Все, що потрібно — половинка сирої картоплі. Протирайте нею білі соляні сліди — і ваші замшеві чоботи знову сяють, немов нові. Жодних спеціальних чистячих засобів не знадобиться!

Якщо після обробки залишився картопляний сік, обережно видаліть його м’якою щіточкою. Потім рекомендується обробити взуття водовідштовхувальним спреєм для замші, щоб захистити його від майбутніх забруднень і вологи.

Реклама

Додаткові поради для догляду за замшею: