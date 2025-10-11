- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Білі сліди солі на взутті зникнуть за 1 хвилину без хімії: половинка овоча — і замшеві чоботи сяють як нові
Залишилося зовсім небагато до справжніх морозів, а це означає: знову ожеледиця на дорогах і чоботи, вкриті слідами асфальтової солі.
Якщо шкіряне взуття легко очистити, то замшеві чоботи потребують особливої обережності. Проте існує простий і ефективний спосіб догляду за замшевим взуттям, який не вимагає дорогих засобів.
Все, що потрібно — половинка сирої картоплі. Протирайте нею білі соляні сліди — і ваші замшеві чоботи знову сяють, немов нові. Жодних спеціальних чистячих засобів не знадобиться!
Якщо після обробки залишився картопляний сік, обережно видаліть його м’якою щіточкою. Потім рекомендується обробити взуття водовідштовхувальним спреєм для замші, щоб захистити його від майбутніх забруднень і вологи.
Додаткові поради для догляду за замшею:
Перед обробкою картоплею переконайтеся, що взуття повністю сухе.
Після очищення дайте чоботам повністю висохнути природним шляхом, далеко від обігрівачів.
Регулярно використовуйте спеціальну щіточку для замші, щоб підтримувати її текстуру і колір.
Для додаткового захисту від бруду та вологи можна обробляти взуття водовідштовхувальним спреєм один раз на тиждень у морозну пору.