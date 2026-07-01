Біля узбережжя помітили гігантську рибу вагою понад дві тонни: її називають "іншопланетною" (фото)

Море Фото ілюстративне / © Pixabay

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Біля міста Брайтон на південному узбережжі Великої Британії зафіксували рідкісну зустріч із гігантською рибою-місяцем (Mola mola), яку через її незвичний вигляд нерідко називають «іншопланетною».

Про це повідомляє Express.

Рибу помітили приблизно за 1,6 км від пристані Брайтон-Марина. Її сфотографував капітан рибальського судна Курт Лендер.

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Рибу помітили приблизно за 1,6 км від пристані Брайтон-Марина Фото Express

Важить понад дві тонни

Риба-місяць вважається однією з найбільших кісткових риб у світі. Дорослі особини можуть виростати більш ніж до 3 метрів у довжину та важити понад 2,2 тонни (близько 5 тисяч фунтів).

Цей морський гігант харчується переважно медузами. Через округле тіло та майже повну відсутність хвоста риба має дуже незвичний вигляд, через що її часто порівнюють із «велетенською плаваючою головою».

Назва Mola походить від латинського слова, що означає «жорновий камінь», а англійська назва sunfish («сонячна риба») пов’язана зі звичкою цих тварин лежати на боці біля поверхні води, ніби гріючись на сонці.

Чому таких риб стало більше

За словами фахівців, останніми роками рибу-місяць дедалі частіше спостерігають у британських водах. Однією з можливих причин називають підвищення температури морської води, хоча цей вид і надалі залишається рідкісним гостем біля берегів Великої Британії.

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Попередню зустріч із рибою-місяцем біля узбережжя графства Сассекс зафіксували в липні 2024 року поблизу гавані Шорхем.

Вид перебуває під загрозою

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) відносить рибу-місяць до категорії вразливих видів, що потребують особливої охорони.

Фотографії незвичайного морського мешканця викликали жваве обговорення у соцмережах. Багато користувачів зізналися, що ніколи раніше не бачили настільки незвичної риби й назвали зустріч справді дивовижною.

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