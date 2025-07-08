Білокрилка на городі: як позбутися шкідника за один оброблення

Як знищити білокрилку

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Чим небезпечна білокрилка на городі

Білокрилка — це маленький білий метелик, який на перший погляд здається зовсім нешкідливим. Однак, коли ці комахи розповсюджуються у великих кількостях, вони становлять серйозну загрозу для всіх рослин на грядках та ділянках.

По-перше, білокрилки висмоктують сік з рослин, що призводить до їхнього ослаблення. По-друге, продукти їхньої життєдіяльності, залишаючись на листі та стеблах, стають ідеальним середовищем для розповсюдження сажистого гриба. Цей гриб, у свою чергу, закупорює продихи на листках, внаслідок чого рослини перестають дихати та випаровувати вологу. Це значно затримує їхній розвиток, а у важких випадках може призвести до повної загибелі. Саме тому важливо негайно вживати заходи для знищення білокрилки, як тільки ви помітили її появу на своїх ділянках.

Як позбутися білокрилки за одну обробку: ефективний препарат

Як зазначають експерти, ще 10-15 років тому не існувало ефективних засобів для повного знищення білокрилки, але з появою такого препарату як «Теппікі», ситуація змінилася. Цей препарат дозволяє щоразу, коли з’являється шкідник, знищувати його за одну обробку.

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Для приготування робочого розчину необхідно взяти 4 грами препарату «Теппікі» на 10 літрів води. Важливо використовувати саме 4 грами з оригінальної упаковки. Оскільки оригінальна упаковка препарату дуже велика (500 грамів), вони фасують його по 4 грами в окремі ємності, щоб дачникам з невеликими ділянками було зручно використовувати необхідну дозу.

Обов’язково додайте будь-який прилипач до робочого розчину. Прилипач є дуже важливим з кількох причин. По-перше, якщо ви обробляєте капусту, прилипач абсолютно необхідний, оскільки її поверхня відбиває водний розчин. По-друге, прилипач дозволяє робочому розчину «Теппікі» краще розповсюджуватися по листовій поверхні та утримує препарат довше.

Особливості дії препарату «Теппікі», додаткові рекомендації

Термін очікування після обробки препаратом «Теппікі» становить два тижні. Це означає, що протягом 14 днів після обробки не можна вживати в їжу оброблені рослини.

Не варто очікувати, що білокрилка осиплеться відразу після обробки. Вона може ще день-два літати, хоча й у меншій кількості, а потім поступово зникне протягом двох-трьох днів. Однак приблизно через тиждень з яєць та личинок можуть з’явитися нові покоління шкідників. Саме для того, щоб ці молоді особини також потрапили під дію препарату і загинули, встановлено такий термін очікування у два тижні. Це забезпечує повне знищення шкідника, включаючи наступні покоління.

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Якщо ваша ділянка невелика, 4 грами препарату можна розділити на дві частини, використовуючи по 2 грами на 5 літрів води.

Під час обробки капусти, окрім «Теппікі» та прилипача, фахівці радять обробити капусту сечовиною (20 грамів сечовини на 10 літрів води) для того, щоб капуста краще розвивалася після обробки.

Важливо не сплутати пошкодження від білокрилки з іншими шкідниками. Дірки на листках, це може бути слідами гусені, яку вчасно не помітили. Для боротьби з гусінню експерти рекомендують використовували препарат «Ампліго», який є ефективним засобом проти совки, бавовняної совки та інших гусениць. До речі, «Теппікі» також може бути корисним у боротьбі проти трипса та павутинного кліща.

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