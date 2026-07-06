Білокрилки більше не буде на вашому городі: обробіть капусту цим простим розчином

Як позбутися білокрилки / © Pixabay

Реклама

Білокрилка — один із найнебезпечніших шкідників капусти, який за лічені дні може значно послабити рослини. Ця дрібна біла комаха живиться соком листя, через що капуста повільніше росте, жовтіє, в’яне, а качани формуються дрібними та пухкими. Особливо швидко шкідник розмножується у спекотну й суху погоду. На щастя, позбутися білокрилки можна без дорогих хімічних препаратів. Існує простий домашній розчин, який відлякує комах, не шкодить рослинам і легко готується з доступних інгредієнтів.

Чому білокрилка така небезпечна

Дорослі комахи відкладають яйця на нижньому боці листків. Незабаром з них з’являються личинки, які починають висмоктувати рослинний сік. Через це:

листя втрачає насичений зелений колір;

рослина слабшає;

качани повільніше набирають вагу;

знижується врожайність.

Крім того, білокрилка залишає липкі виділення, на яких швидко розвивається сажистий грибок. Через це листя перестає нормально дихати і сповільнюється фотосинтез.

Реклама

Як позбутися білокрилки: простий розчин наших бабусь

Одним із найефективніших народних засобів вважається часниковий настій.

Для приготування знадобиться:

200 г очищеного часнику;

10 літрів теплої води.

Часник потрібно подрібнити, залити водою та настояти протягом 24 годин. Після цього настій проціджують і відразу використовують для обприскування. Фітонциди, які містяться у часнику, мають різкий запах, що відлякує білокрилку та багатьох інших шкідників.

Як правильно проводити оброблення капусти від шкідників

Щоб отримати максимальний ефект, варто дотримуватися кількох правил:

Реклама

обприскувати капусту рано-вранці або ввечері;

особливу увагу приділяти нижньому боку листків, де ховаються личинки;

повторювати процедуру кожні 5-7 днів;

після сильного дощу варто провести оброблення повторно.

Якщо білокрилки дуже багато, бажано зробити 3-4 обприскування поспіль.

Що ще допоможе позбутися білокрилки

Окрім обробки настоєм, досвідчені городники рекомендують:

регулярно видаляти бур’яни, де можуть жити комахи;

не загущувати посадки;

своєчасно прибирати пожовкле листя;

розпушувати ґрунт після поливу;

садити поруч із капустою чорнобривці, календулу, кріп або м’яту, аромат яких відлякує багатьох шкідників.

Чи можна використовувати цей засіб для інших культур

Часниковий настій підходить не лише для капусти. Його часто застосовують для захисту:

огірків;

помідорів;

перцю;

баклажанів;

кабачків.

Він також допомагає стримувати попелицю, трипсів і павутинного кліща на початкових етапах зараження.

Реклама

Новини партнерів