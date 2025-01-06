Більше чорна цвіль не завітає до вашої ванної кімнати: ось що треба зробити

Насправді ця проблема завдає шкоди не лише різноманітним поверхням, вона є вкрай небезпечною для здоров’я мешканців квартири чи будинку.
Чому цвілі потрібно негайно позбутися
Чорна цвіль, за словами науковців, є вкрай небезпечним грибком. Грибні лусочки через повітря потрапляють до дихальних шляхів і можуть викликати різні вірусні захворювання й астму.
А ванна кімната є ідеальним середовищем для розмноження грибка, бо тут завжди волого, тепло і закрите приміщення. Спочатку грибниця з’являється у ванній, а потім швидко розростається по всьому помешканню. Тому цієї халепи треба позбуватися якомога швидше.
Як позбутися чорної цвілі у ванній кімнаті: 2 найкращі способи
Якщо придбані хімічні засоби не допомогли в боротьбі з грибком, панікувати не варто, вихід є. Ось що треба зробити:
- Розчин мідного купоросу чудово впорається з чорним грибком. Треба взяти 100 г засобу і розвести в 10 л води. Обробіть розчином усі поверхні ванної кімнати, навіть там, де ще немає цвілі. Потім вимийте теплою водою, просушіть, залишивши двері ванної відчиненими на один день.
- Відбілювальний засіб. Візьміть будь-який недорогий хлоромісткий засіб і зробіть розчин. Літр відбілювача розведіть у відрі води, обробіть усі поверхні ванної кімнати. Таким способом ви зможете попередити повторну появу грибка, хоча доведеться витримати не дуже приємний запах. Мити поверхні після розчину у ванній не потрібно.
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