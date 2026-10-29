Більше капусту на голубці варити не треба: рецепт для маринування листків у банках

Рецепт маринованої капусти в трилітрових банках / © Фото з відкритих джерел

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Щоб приготувати голубці, не обов’язково варити цілу головку капусти у великій каструлі, а потім відділяти розм’якшені листки. Є зручніший спосіб — заздалегідь замаринувати капустяне листя в трилітрових банках. Воно стає м’якшим, легше відділяється та може зберігатися про запас, щоб узимку не витрачати час на підготовку капусти перед приготуванням голубців.

Як підготувати капустяні листки для маринування

Для цього способу найкраще підходить капуста середнього розміру з цілими, неушкодженими листками. Знадобляться трилітрові банки, вода, сіль, оцет і спеції за бажанням.

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Спочатку зніміть із головки верхні пошкоджені листки, виріжте качан та обережно відокремте листя. Якщо воно надто щільне й погано згинається, можна опустити листки в гарячу воду на кілька хвилин, але довго варити цілу капусту не потрібно. Після цього дайте воді стекти.

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Великі листки можна розрізати навпіл, а товсті прожилки злегка зрізати ножем. Так капуста займатиме менше місця в банці, а листя буде зручніше використовувати для голубців.

Рецепт маринованої капусти в трилітрових банках

Інгредієнти на одну трилітрову банку:

капустяні листки — скільки поміститься;

вода — приблизно 1,5 л, залежно від щільності укладання;

сіль — 2 столові ложки без гірки;

цукор — 2 столові ложки;

оцет 9% — 100 мл;

лавровий лист і кілька горошин чорного перцю — за бажанням.

Спосіб приготування

Чисті капустяні листки складіть у стерилізовану трилітрову банку, не утрамбовуючи їх надто сильно.

У каструлі закип’ятіть воду, додайте сіль і цукор та перемішайте до повного розчинення.

Зніміть маринад із вогню, додайте оцет і обережно залийте капусту так, щоб рідина покрила листки.

Прикрийте банку кришкою. Для тривалого зберігання за кімнатної температури цього рецепту недостатньо без перевіреної технології консервування: безпечніше зберігати заготовку в холодильнику та не залишати її надовго в теплі.

Перед приготуванням голубців дістаньте потрібну кількість листків і перевірте їхню м’якість. Якщо вони ще пружні, їх можна додатково прогріти в гарячій воді.

Як використовувати листки капусти взимку

Мариновані капустяні листки зручно використовувати для голубців із м’ясом і рисом, пісною начинкою з грибами або овочами. Перед загортанням начинку варто скуштувати, адже листя вже містить сіль і оцет. За потреби його можна швидко сполоснути водою.

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Важливо враховувати, що маринована капуста матиме кислуватий смак, а її текстура відрізнятиметься від свіжого листя, підготовленого для голубців. Якщо потрібні саме нейтральні на смак листки, які можна зберігати про запас, краще заморозити підготовлену капусту.

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