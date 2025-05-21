Як правильно мити келихи, щоб запобігти розводам / © Pixabay

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Більшість із нас прагне тримати свій дім у бездоганному стані, при цьому шукаючи способи робити це максимально легко і без зайвих витрат часу.

Як правильно доглядати за келихами, щоб вони були чистими й без розводів

Щоб келихи сяяли чистотою, не потрібно докладати надзвичайних зусиль — достатньо дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть уникнути плям і розводів.

Передусім, мийте келихи в теплій або гарячій воді — це ефективно усуває жир і забруднення. Проте для тонкого скла варто уникати різких перепадів температур, аби не пошкодити посуд.

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Експерти радять спочатку промивати келихи теплою водою, а потім ополіскувати холодною — це допомагає запобігти появі мильних розводів.

Для сушіння використовуйте бавовняний рушник — він м’який і не залишає ворсинок. Також добре підходять рушники з мікрофібри, які мають гладку поверхню і не дряпають скло.

Ще одна важлива порада — ніколи не мийте скляні келихи в посудомийній машині, навіть якщо вона має спеціальний режим для делікатного посуду. Ручне миття — найкращий і найбезпечніший варіант.

По-перше, деякі типи скла, особливо тонке або кришталь, можуть легко тріснути чи помутніти під час автоматичного миття. По-друге, посудомийка просто не здатна забезпечити той рівень блиску, якого можна досягти вручну. Тож якщо хочете зберегти бездоганний вигляд келихів — віддавайте перевагу акуратному миттю руками.

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Щоб келихи після миття сяяли, можна скористатися простим домашнім засобом — содовим розчином. Спершу помийте келихи звичайним мийним засобом, а вже потім переходьте до додаткового етапу.

Розведіть одну столову ложку харчової соди в одному літрі холодної води. Змочіть у цьому розчині м’яку губку та обережно протріть поверхню келиха, так само, як при звичайному митті. Після цього добре ополосніть посуд чистою водою.

Замість того, щоб витирати келихи, поставте їх ніжкою догори на чистий бавовняний рушник — так вони висохнуть природно, без плям і подряпин.