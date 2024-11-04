Більше не будете готувати у пропорції 1:2: що робити, щоб рис був розсипчастим і не злипався

Дієтологи рекомендують додавати рис до свого щоденного раціону. Але приготувати розсипчасту крупу виходить далеко не у кожного. Справа в тому, що більшість припускається однієї помилки.

У процесі приготування рису дуже часто можна стикнутися з проблемою, коли крупа злипається, а не розсипається. В такому разі, кажуть кулінари, слід запам'ятати одну просту пораду.

Насамперед, дуже важливо дотримуватися правильних пропорцій води і крупи. Тут все залежить від того, яку саме страву ви плануєте приготувати. Наприклад, якщо це буде рисовий суп, тоді вистачить 2-3 ст. ложки рису на 2 л рідини. А якщо це повинна вийти каша, тоді пропорції повинні бути 1:1,5 (рису менше ніж води). Вибирайте крупу з меншою кількістю крохмалю, тоді вона буде більш розсипчастою. Для цього краще підійде довгий чи пропарений рис.

Не забудьте промити крупу перед приготуванням. Також її потрібно залишити у воді на деякий час, так рис позбудеться зайвого крохмалю, який і робить так, щоб страва злипалася. Слідкуйте за вогнем. Як тільки вода закипить, одразу зменшуйте його до мінімального, а каструлю накривайте кришкою.

Кашу перемішувати не потрібно, інакше ви "розламаєте" крупинки і "дістанете" з них крохмаль. А після приготування не поспішайте розкладати рис по тарілках. Спочатку обмотайте каструлю рушником, зверху накрийте кришкою і залишіть так на 15 хвилин. Зайва пара вбереться у тканину і рис злипатися не буде.

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