206
2 хв

Більше не будете ставити мокрі чоботи на батарею: простий лайфгак з газетою та сіллю, який сушить взуття за годину

Узимку кожен знає цю неприємність: повертаєшся додому після прогулянки, а черевики промокли наскрізь. Як швидко висушити взуття, щоб не зіпсувати шкіру і не втратити форму?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як сушити мокре взуття не на батареї

Як сушити мокре взуття не на батареї / © unsplash.com

Більшість людей робить одну й ту саму помилку — ставлять мокрі черевики прямо на батарею або обігрівач. Це найгірше, що можна зробити! Сильне тепло пересушує натуральну шкіру, робить її крихкою та тріскає клей у швах. Ваші улюблені черевики можуть не пережити таке «сушіння».

Але є просте і доступне рішення, яке знайдеться в кожній кухні — сіль. Вона витягує вологу навіть із глибоких шарів шкіри та тканини. Промокле взуття можна швидко підготувати до сушіння: насипте сіль у стару шкарпетку або зробіть маленький мішечок із газети та покладіть його всередину черевика.

Для чобіт із густим хутром підхід трохи інший. Спочатку набийте взуття зім’ятими шматками газети, а потім додайте сіль — у шкарпетку або у паперовий мішечок. Газета швидко вбирає вологу з поверхні хутра, а сіль «витягує» залишки сирості зсередини. Це старовинний лайфхак, перевірений поколіннями.

Папір і газета — справжні порятівники. Багато хто просто набиває взуття зім’ятим папером, і це теж працює, але є секрет: якщо взуття дуже мокре, газету потрібно міняти кожні кілька годин. Інакше вона буде утримувати вологу всередині, а не вбирати її.

Сушіння взуття за кімнатної температури дозволяє зберегти форму черевиків, уникнути тріщин і продовжити їхнє життя. Тож нехай батареї гріють кімнату, а затишок і сухість у ваших чоботях створюють прості домашні засоби, які ніколи не підводять!

206
