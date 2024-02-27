Більше не виливатимете розсіл з огірків: його можна використати з користю

Після вживання консервованих чи маринованих огірків залишається розсіл. Багато хто його просто виливає. Але краще так не робити. Він — дуже корисний.

Для консервування огірків їх заливають водою, додають спеції (корінь хрону, кріп, часник) та сіль, а потім відставляють, щоб розпочався природній процес бродіння. Як результат — утворюється молочна кислота. Інколи огірки маринують з водою та оцтом.

Виявляється розсіл з огірків може бути корисним для здоров'я, тому його не варто виливати після того, як ви поласували хрумким овочем. А ще, його можна з ефективністю використовувати в господарстві.

Навіщо пити розсіл з огірків: користь для здоров'я

Сік маринованих огірків, як вже було сказано раніше, містить молочну кислоту. Вона є природним пробіотиком, хоча деякі люди помилково асоціюють її з болем у м'язах після важких фізичних тренувань. Насправді, до нього закваска не має жодного відношення.

Молочна кислота, яка утворюється під час процесу бродіння огірків, капусти та деяких інших продуктів, містить велику кількість пробіотичних бактерій. Лікарі стверджують, що такі натуральні пробіотики, як розсіл з огірків, позитивно впливають на мікрофлору кишківника, процес травлення та баланс бактерій.

Чим корисний розсіл для ШКТ і не тільки / Фото: Pexels

Мариновані огірки та розсіл після них — це ще й потужне джерело вітамінів (А, С, Е, К) і мікроелементів (кальцій, калій, магній, фосфор, натрій), а ще клітковини.

Проте деяким людям все ж потрібно бути обережними з розсолом. Його не рекомендовано вживати за гіпертонії, оскільки в ньому міститься багато солі. Краще уникати його людям з печією, підвищеною кислотністю шлунка. Такі огірки та розсіл посилять виділення шлункового соку, що може погіршити стан.

Розсіл з огірків: де ще використовувати

Розсіл з-під огірків можна використовувати для приготування іншого маринаду чи як основу для заправлення салату. Наприклад, ця рідина чудово підходить для маринування м'яса чи як добавка до соусу, в якому ви будете тушкувати овочі.

Розсіл можна сміливо додавати у супи, навіть український борщ, щоб надати страві більш кислий смак. На основі розсолу з огірків можна приготувати веганський сир.

Підійде розсіл і для саду. Його радять використовувати для підливання деяких рослин, які полюбляють кислий ґрунт, зокрема, магнолії, високорослої чорниці, азалії, рододендронів, верески тощо.

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