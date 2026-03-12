Більше не доведеться прасувати одяг після прання: цей засіб зробить речі рівними та гладкими

Що робити, щоб не прасувати речі після прання / © www.freepik.com/free-photo

Прасування одягу для багатьох людей є одним із найменш улюблених домашніх обов’язків. Особливо багато часу займають сорочки, постільна білизна й одяг із натуральних тканин, які легко мнуться після прання. Втім існує простий спосіб, який допомагає розгладити речі ще під час прання. Досвідчені господині використовують один доступний засіб, завдяки якому тканина стає м’якшою, а складки майже не з’являються.

Який засіб допомагає уникнути складок на одязі після прання

Одним із найпростіших і найефективніших засобів є звичайний столовий оцет. Його часто використовують не лише для очищення, а й для догляду за тканинами.

Невелика кількість оцту, додана під час прання, допомагає пом’якшити волокна тканини. Завдяки цьому речі після сушіння стають більш рівними, а складки — менш помітними.

Щоб отримати ідеальний результат, достатньо додати приблизно пів склянки оцту у відсік для кондиціонера під час прання. Він не залишає різкого запаху, адже під час полоскання повністю вимивається водою.

Після такого прання тканина стає м’якшою, а одяг легше розгладжується навіть без праски. Особливо добре цей метод працює з бавовняними та лляними речами.

Що ще допоможе зменшити кількість складок на речах після прання

Окрім використання спеціальних засобів, важливо правильно сушити одяг. Речі краще одразу після прання добре струсити та розвісити на вішаках або рівно розкласти.

Також не варто переповнювати пральну машину, адже у тісному барабані тканина мнеться значно сильніше.