Більше не доведеться гнути спину і безкінечно сапати бур'яни: запам'ятайте простий лайфгак

Замість того, щоб насолоджуватися теплими літніми днями, городники витрачають свій час на боротьбу з бур'янами. Але є один лайфгак, який допоможе вам швидко і надовго позбутися шкідливих рослин.

Виявляється, в цьому допомагає звичайний картон. Що з ним робити — читайте далі в матеріалі.

Городники звикли, що з бур'янами можна боротися лише прополюванням та сапанням. Тому протягом усього літа доводиться багато працювати, щоб на грядках не виростали бур'яни. Однак, після дощу земля так і вкривається рослинами, які приглушують розвиток городних культур.

Щоб не доводилося гнути спину, використовуйте метод мульчування. Його вже давно і успішно застосовують як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Завдяки мульчуванню можа швидко позбутися бур'янів, а ще воно додатково допомагає утримувати вологу всередині ґрунту, тому культури зростають швидше.

Однак, якщо використовувати як мульчу свіжу органіку, то вона пріє досить швидко, а тому доведеться регулярно поновлювати шар мульчі.

В літню спеку мульча — незамінна. Вона не дає ґрунту перегріватися, захищає землю від вітру, зберігає вологу після поливання чи дощу. До того ж, це ще й чудова перепона для ґрунтових патогенних грибів. Наприклад, під мульчею томати рідше страждають на фітофтору, а полуниці від сірої гнилі. Навіть після зливи ягоди і плоди залишатимуться чистими.

Але ось від бур'янів органічна мульча не захищає. Рослини будуть пробиватися через сіно, кору чи декоративну тріску. Якщо замульчувати недоглянуту землю, то боротися з бур'янами стає в рази важче — підходить лише ручне прополювання. Вихід є — і це картон.

Картон не пропускає сонячне світло, а тому бур'яни будуть просто поступово гинути. Навіть багаторічні бур'яни з часом відмиратимуть, адже витрачатимуть запаси поживних речовин з кореневої системи. За ефективністю боротьби з бур'янами картон спеціалісти порівнюють лише з геотекстилем. Однак у паперової мульчі є свої переваги. Насамперед, протягом сезону вона розкладається, перетворюючись на біогумус. Це більш підходить для грядок, які потребують щорічного перекопування.

Хоча картон це штучний матеріал, городники відносять його до органічних видів мульчі. Адже він є джерелом целюлози, таким самим як тріска, кора чи тирса. Для землі картон абсолютно нешкідливий, а для розвитку корисних грибів підійде ідеально. Наприклад, триходермі потрібна целюлоза для живлення.

Мульчувати можна будь-яким картоном, однак перевагу слід надати звичайним коробкам, на яких немає кольорового паперу чи шару ламінату. Можете також придбати двошаровий рулонний картон, з ним набагато простіше працювати.

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